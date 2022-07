Der Senat 1 der ADMIRAL Bundesliga hat heute über die ersten beiden Ausschlüsse der neuen Saison 2022/2023 entschieden. In der 1. Runde erwischte es am Samstag bei der Partie LASK vs. SK Austria Klagenfurt (3:1) den Linzer Mittelfeld-Regisseur Peter Michorl, der nach einem Foulspiel von hinten gegen den 23-jährigen Deutschen Sinan Karweina von Referee Harald Lechner die rote Karte sah. Im Abendspiel WAC vs. SK Sturm Graz (1:1) erhielt "Blackies"-Innenverteidiger David Affengruber nach zunächst Handspiel (führte zum Elfer, den Siebenhandl gegen Baribo parierte) und hernach in der 2. Hz. Foulspiel die Ampelkarte.

Klar war, dass Peter Michorl (Foto), der sich nach seiner unrühmlichen Attacke sofort reumütig zeigte und beim Klagenfurter Gegenspieler sowie den LASKlern entschuldigte, definitiv beim ersten Auswärtsspiel der Athletiker am kommenden Sonntag bei seinem Ex-Klub Austria Wien - 31. Juli ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - und somit in seiner Geburtsstadt fehlen wird.

Drei Spiele Sperre für Rot-Sünder Michorl - eine Partie bedingt!

Gesamt wurde der "Wiederholungs-Täter" (seit Dezember 2021 drei Ausschlüsse in der ADMIRAL Bundesliga) vom Strafsenat der Bundesliga für drei Partien – eine davon bedingt – gesperrt. Damit wird der dienstältester Spieler im aktuellen LASK-Kader mindestens die nächsten beiden Ligaspiele des LASK - beide auswärts - gegen Austria Wien und den WAC verpassen.

In 154 Bundesliga-Partien (und 318 Pflichtpartien gesamt!) kassierte der 27-jährige Familienvater gerademal drei Ausschlüsse, allerdings allesamt in den vergangenen acht Monaten. Zwei Mal gelb-rot und vor zwei Tagen erstmals rot.

Erster Aussschluss für Affengruber bei 34 BL-Spielen

Der 21-jährige Scheibbser David Affengruber, der im vergangenen Sommer vom FC Red Bull Salzburg (zuvor FC Liefering) zu Sturm Graz kam, erhielt - wie erwartet - für seine gelb-rote Karte ein Spiel Sperre.

Für den Innenverteidiger war es im 34. Bundesliga-Match der erste Ausschluss. Affengruber fehlt damit ausgerechnet im kommenden Sturm-Spiel gegen seinen Ex-Klub FC Red Bull Salzburg, der am kommenden Samstag, 30. Juli, in der Merkur Arena in Graz-Liebenau im Abendspiel gastiert. Ab 19:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at