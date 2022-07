Wie in den vergangenen Jahren zu diesem Zeitpunkt empfängt Österreichs kontinentaler Fußball-Botschafter Nr. 1, der FC Red Bull Salzburg, wieder ein europäisches Schwergewicht zum Sommer-Testspiel-Highlight: diesmal den FC Liverpool. Der UEFA Champions League-Finalist der vergangenen Saison um den deutschen Teammanager Jürgen Klopp gastiert am Mittwoch ab 20 Uhr in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim. Die mit 29.520 Fans ausverkauft sein wird. Nachdem die "Reds" vor einer Woche die Roten Bullen von RB Leipzig mit 5:0 "demütigten", messen sie sich nun mit den Roten Bullen aus der Mozartstadt.

Wie die Zeit vergeht...vor drei Jahren im Herbst 2019 traf Weltklasse-Stürmer Mohamed Salah (li.) mit dem FC Liverpool noch in mitreißenden Duellen auf Red Bull Salzburg in der UEFA-Champions League-Gruppenphase. Rechts der damalige Salzburger Stürmer Hwang Hee-chan. In zwei Tagen messen sich die Roten Bullen mit den "Reds" im Testmatch!

Die Auftaktbegegnungen im UNIQA ÖFB Cup und in der ADMIRAL Bundesliga wurden vom FC Red Bull Salzburg jeweils erfolgreich absolviert. Jetzt freuen sich die Roten Bullen auf Mittwoch und ein äußerst hochwertiges weiteres Testmatch gegen einen enorm prominenten Klub.

Für die Roten Bullen geht es ab 20 Uhr in der Red Bull Arena gegen den FC Liverpool (live bei ServusTV). Schiedsrichter der Partie: Stefan Ebner.

Zwei Titel, ein Finale und ein Ex-Bulle

Der Premierleague-Kultklub aus der Beatles-Stadt, in der vergangenen Saison zweifacher Titelträger (Liga-Pokal, FA Cup), englischer Vize-Meister und Finalist in der UEFA Champions League, steht in der Vorbereitung auf das neue Spieljahr, das für die Klopp-Schützlinge am Samstag mit dem Community Shield gegen Manchester beginnt, ehe es in der Premierleague eine Woche später am Samstag, 6. August, zum Auftakt zum FC Fulham geht.

RB Salzburg kontra FC Liverpool! Die beiden Klubs kennen einander schon recht gut, waren sie nicht nur in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2019/20 (3:4 in einem begeisternden Spiel an der Anfield Road bzw. im Dezember 2019 Retourmatch in Salzburg 0:2), sondern auch bei einem Testduell im Sommer 2020 (2:2) Kontrahenten.

Nachdem der frührere Salzburger Stürmer Sadio Mane (zum FC Bayern München) und Takumi Minamino (zu AS Monaco) den Klub kürzlich verlassen haben, steht mit Naby Keita nur noch ein Ex-Bulle im Liverpool-Aufgebot.

Salzburger Fußball-Festspiel: Vorfreude & Testcharakter

Für die Salzburger Roten Bullen ist dies ein Spiel schon mitten zwischen zwei Bundesliga-Matches, das aber dennoch viel Vorfreude bringt, wie Trainer Matthias Jaissle anmerkt: „Liverpool gehört zu den besten Mannschaften der Welt. Das ist ein Highlight, auf das wir uns riesig freuen. Natürlich nehmen wir die Partie ernst und wollen dabei eine gute Leistung zeigen. Aber es ist auch ein Test, bei dem wir vielleicht auch das eine oder andere ausprobieren und durchwechseln werden.“

Auch für Stephan Reiter, den Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg, ist dieses Match ein Highlight: „Letztes Jahr Barcelona, dieses Jahr Liverpool. Es ist top, solche Mannschaften bei uns in der Red Bull Arena begrüßen zu dürfen, was mich besonders für unsere Fans freut. Wir hoffen auf ein richtig cooles Fußball-Fest.“

Über das Zustandekommen des Testspielschlagers erzählt Reiter: „Der gute Kontakt zum FC Liverpool ist nach den Spielen in der UEFA Champions League bzw. dem Testmatch 2020 immer aufrechtgeblieben. Dadurch haben wir jetzt die besondere Möglichkeit, unseren Fans ein weiteres Duell mit den Reds auf hohem Niveau bieten zu können.“

Red Bull Arena ist ausverkauft

Das Testduell der Roten Bullen gegen den FC Liverpool ist ausverkauft. Insgesamt werden am Mittwoch in der Red Bull Arena 29.520 Fans mit dabei sein.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty