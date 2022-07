Er war am vergangenen Freitagabend einer der herausragenden Akteure beim gelungenen Auftakt in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 beim FC Red Bull Salzburg: Offensivakteur Noah Okafor. Der 22-jährige Schweizer hatte beim 3:0-Heimsieg gegen Austria Wien beim Führungstor durch Benjamin Šeško entscheidend seine Aktien drin und erzielte das 3:0 selbst. Bei Sky Sport Austria äußerte sich der Salzburger Stürmer zu diversen Themen, u.a. dem Abgang seines besten Freundes und kongenialen Angriffpartners der vergangenen Saison, Karim Adeyemi.

Noah Okafor dreht jubelnd ab nach seinem Treffer gegen den VfL Wolfsburg im vergangenen Oktober in der UEFA Champions League.

"Bindung zu Karim war spezieller"

Noah Okafor (FC Red Bull Salzburg) über...

...den Abgang seines besten Freundes Karim Adeyemi: „Ich war mit Karim sehr eng und wir sind im täglichen Austausch. Im Sommer waren wir leider nicht gemeinsam im Urlaub. In der Mannschaft geht es mir sehr gut und ich fühle mich sehr wohl. Die Bindung zu Karim war spezieller, weil wir privat viel unternommen haben. Schade, dass er weg ist. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder.“



…sein entscheidendes Champions League-Tor gegen den FC Sevilla zum CL-Achtelfinal-Aufstieg im vergangenen Dezember: „Es war hervorragend. Es gibt nichts Schöneres als zu gewinnen und Geschichte zu schreiben, dass wir weitergekommen sind. Schade nur, dass es ohne Fans war. Das hätte ich gemeinsam mit ihnen feiern können, aber das haben wir nachher gemacht. Letztendlich war es ein verdienter Einzug ins Achtelfinale.“



…Ziele mit der Schweizer Nationalmannschaft: „Wir sind eine super Mannschaft. Wir haben uns für die WM qualifiziert und haben mit Brasilien, Serbien und Kamerun eine gute Gruppe. Wenn wir unser Spiel durchziehen, sehe ich große Chancen für den Einzug ins Viertelfinale. Wir sind auf und neben dem Platz ein tolles Team.“



…in welcher Runde Red Bull Salzburg den Meistertitel fixiert: „Das ist schwierig zu sagen, weil die Saison erst begonnen hat. Unser Ziel ist es, das Double zu holen. Diesen Anspruch haben wir als Red Bull Salzburg. Wir geben jedes Training und Spiel Gas. Dann sehen wir, wann der Titel feststeht. Ich kann jetzt keine genaue Runde nennen. Ich hoffe, dass es so früh wie möglich entschieden ist. Dafür geben wir alles.“



…Konkurrenzkampf in Salzburg: „Wir haben eine sehr hohe Qualität in der Mannschaft. Konkurrenz ist normal im Fußball. An dem entwickelt man sich und wird besser. Mir ist es egal. Ich probiere mein Spiel durchzuziehen und gebe mein Bestes. Letztendlich liegt es am Trainer, wer am Platz steht.“



…Neuzugang Lucas Gourna-Douath: „Er ist vor Kurzem zu uns gestoßen. Im Training sieht man, dass er Qualität hat. Jetzt ist er leicht angeschlagen, aber er braucht noch ein bisschen Zeit. Das ist normal. In der Zukunft wird ganz Österreich viel Freude an ihm haben.“



…Ziele in der Saison: „Meine Ziele sind jetzt einmal fit zu bleiben und mich nicht zu verletzen. Ich möchte auch Torschützenkönig werden. Aber die Mannschaft steht im Vordergrund. Schön wäre es, die Torschützenkrone zu haben und dafür gebe ich alles und für das brauche ich auch das Team.“

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty