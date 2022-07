Im ersten Heimspiel der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 empfängt die SV Guntamatic Ried kommenden Samstag, 30. Juli, in der „josko ARENA“ Aufsteiger SC Austria Lustenau - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. David Ungar, Sommer-Neuzugang der Wikinger von ADMIRAL 2. Liga-Vizemeister FAC und einer der Gewinner der Vorbereitung bei den Innviertlern, will es bei seinem möglichen Heimspiel-Debüt im SVR-Dress wissen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler meint im Vorfeld der Partie: „Fans sollen sehen, dass jeder von uns 100 Prozent gibt!“

War wieder der gewohnt große Rieder Rückhalt beim Auftakt-Match gegen Rapid in Wien-Hütteldorf: SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger.

Die SV Guntamatic Ried musste sich im ersten Spiel in der neuen Saison dem SK Rapid auswärts im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. Das Tor des Sonntages fiel in der 77. Minute durch den eingewechselten Stürmer Bernhard Zimmermann.

"Wollten bei Rapid viele Dinge spielerisch lösen"

SVR-Kicker David Ungar: „Man hat gegen Rapid gesehen, dass wir viele Dinge spielerisch lösen wollten und das ist uns auch sehr oft schon gelungen. Wir haben zum Teil schon einen richtig guten Fußball gespielt. Wir haben auch viele Chancen herausgespielt. Das war für das erste Spiel keine schlechte Leistung. Wir sind dafür aber leider nicht belohnt worden. Wir hätten mindestens einen Punkt aus Wien mitnehmen können.“

SVR-Chefcoach Christian Heinle: „Die Mannschaft hat gegen Rapid genau das umgesetzt, was wir gefordert haben. Wir haben gewusst, dass wir die ersten zehn bis 15 Minuten drüber kommen müssen, weil Rapid mit großer Intensität starten und das Stadion mitnehmen wird. Danach haben wir das Heft klar in die Hand genommen. Wir haben es leider verabsäumt, aus unseren Chancen Tore zu machen. Rapid hatte in der 1. Halbzeit keine Torchance.

Spätestens nach der Pause hätten wir das Führungstor erzielen müssen. Nach dem Stangenschuss von Cosgun haben wir dann im Gegenzug das Tor bekommen. Es war extrem bitter. Auf diese Leistung können wir aber aufbauen. Wir müssen es noch schaffen, dass wir uns für die zahlreichen Möglichkeiten auch belohnen. Dazu brauchen wir noch eine Siegermentalität, mit der wir solche Spiele für uns entscheiden.

"Nikola Stosic wird stärker zurückkommen"

Man kann gar nicht mit Worten beschreiben, wie bitter die Verletzung von Nikola Stosic ist. Er war in einer super Form und hat sich zu einem Führungsspieler entwickelt. Es tut mir extrem Leid für ihn als Kicker und als Mensch. Wie ich ihn kenne, wird er aber stärker zurückkommen.“

"Lustenau ist auch eine spielerische Mannschaft"

Aufsteiger Austria Lustenau hat in der ersten Runde zuhause gegen die WSG Tirol mit 2:1 gewonnen und will nun auch beim ersten Bundesliga-Auswärtsspiel seit 22 Jahren weiter auf der "Euphorie-Welle" schwimmen. Die Lustenauer Treffer gegen Wattens erzielten FAC-Neuzugang Anthony Schmid (11.) und Anderson (59.).

David Ungar, im Vorjahr noch gemeinsam mit Lustenaus Stürmer Anthony Schmid beim FAC: „Natürlich hoffen wir gegen Lustenau auf drei Punkte. Mit unseren Fans im Rücken werden wir das Spiel auch genauso angehen. Wir werden wieder spielerische Lösungen suchen, einige Abläufe funktionieren schon super. Lustenau ist auch eine spielerische Mannschaft.

Es gibt kein leichtes Bundesliga-Spiel. Wenn wir aber richtig attackieren, werden wir diese drei Punkte holen. Es ist wichtig, dass uns viele Fans unterstützen. Das ist für uns wie ein zwölfter Mann. Unsere Fans sind extrem wichtig für unser Spiel. Wir werden alles tun, damit wir bestmöglich Fußball spielen, einen attraktiven Fußball zeigen und eine starke kämpferische Leistung. Die Fans sollen sehen, dass jeder von uns 100 Prozent gibt.“

"Lustenau ist topmotivierter Aufsteiger und mit riesiger Euphorie dabei"

SVR-Chefcoach Christian Heinle: „Wir spielen gegen einen topmotivierten Aufsteiger. Lustenau konnte das erste Spiel gewinnen und ist mit einer riesigen Euphorie dabei. Sie spielen auch sehr mutig. Das Schlechteste wäre, wenn wir Lustenau unterschätzen würden. Wir tun das ohnehin bei keinem Gegner, aber ganz schlecht wäre das jetzt bei einem Aufsteiger.

Es gibt für uns keine leichte Aufgabe und keinen Pflichtsieg. Die Welt wird auch nicht untergehen, wenn wir nicht gewinnen, aber wir wollen dieses Spiel natürlich für uns entscheiden. Wir sind aber jetzt noch nicht so weit, wie ich uns sehen will.“

Letzte BL-Duell 2000 mit Triple-Pack von Ronny Brunmayr

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Austria Lustenau am 28. Februar 2020 in der 2. Liga aufeinander. Ried siegte zuhause in der „josko ARENA“ durch ein Eigentor in der 28. Minute mit 1:0. Das letzte Duell in der ADMIRAL Bundesliga datiert mit 9. Mai 2000. Die Innviertler waren dabei vor eigenem Publikum mit 4:2 erfolgreich. Ronald Brunmayr (2., 9. und 75.) traf für Ried drei Mal, Andrzej Lesiak (47.) einmal. Ivan Kristo (82.) sorgte für das 4:1, ein Eigentor für den Endstand.

Insgesamt gab es 32 Pflichtspiel-Duelle: 12 in der 1. Liga, 18 in der 2. Liga und 2 im ÖFB-Cup. 17 Mal siegte die SV Ried, vier Mal Austria Lustenau, 11 Spiele endeten Remis – bei einer Tordifferenz von 43:24 für Ried. In der obersten Liga holte Ried aus den 12 Spielen je 6 Siege und Remis (18:8 Tore).

Familientag in der „josko ARENA“ beim Match gegen Austria Lustenau

Wie bereits an anderer Stelle berichtet, lädt die SV Guntamatic Ried im Rahmen des Spiels gegen Austria Lustenau zum Familientag in die „josko ARENA“ in Ried ein. In Zusammenarbeit mit der OÖ Familienkarte unterstützt die SV Guntamatic Ried wieder die Aktion „Familie am Ball“ und bietet Familien an diesem Tag ein spezielles Ticketangebot: Ein Erwachsener zahlt den regulären Eintritt (ab 16 Euro je nach Kategorie).

Alle anderen auf der OÖ Familienkarte eingetragenen Personen erhalten freien Zutritt ins Stadion. Die Familientickets sind ausschließlich in der SVR-Geschäftsstelle und an den Abendkassen erhältlich.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at