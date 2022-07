Nach dem 0:0 im Hinspiel der 2. Runde der Europa Conference League-Quali zwischen SK Rapid Wien vs. KS Lechia Gdansk kommt es am Donnerstag, 28. Juli, in Danzig zum entscheidenden Retourmatch um den Aufstieg - ab 19:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Wie ernst die Polen die Partie nehmen, zeigt auch, dass sie ihr Meisterschaftsspiel am Wochenende verschoben haben und ausgeruht sind. Nachfolgend Rapid-Chefcoach Ferdinand Feldhofer, dessen Team in den bisherigen drei Saison-Pflichtpartien (Europacup, ÖFB-Cup und ADMIRAL Bundesliga) stets "zu Null" spielte, mit seinem Vorab-Statement zum Match.

SK Rapid-Chefcoach Ferdinand Feldhofer über...

...Auswirkungen, dass Lechia Gdansk sein Meisterschaftsspiel am Wochenende verschoben hat: "Hoffentlich keine. Sie haben die Möglichkeit genutzt, dass sie in der Liga ein Veto einlegen können, um das Spiel zu verschieben. Unterm Strich denke ich, ist für uns genug Regenerationszeit von Sonntag auf Donnerstag da und es wird nicht wirklich einen Einfluß haben auf das Spiel."

...den zu erwartenden "Hexenkessel" in Danzig: "Wir freuen uns auf einen Hexenkessel. Das ist viel, viel lustiger als vor 500 Leuten zu spielen, irgendwo bei 40 Grad. Es wird etwas kühler sein und ein volles oder fast volles Stadion geben. Ich denke, dass Lechia auch etwas mehr am Spiel teilnehmen will. Die Frage ist dann, wieviel lassen wir zu."

Aiwu, Bajic & Greil wieder an Bord

...Personalsituation, auch betreff Bajic, Greil, Aiwu, die zuletzt fehlten: "Alle drei sind wieder mit an Bord und sie werden auch die Reise mit antreten. Bei Yusuf Demir wird es noch zu früh sein. Da müssen wir noch Genaueres abklären. Ansonsten wird sich schlussendlich die Aufstellung am Donnerstagvormittag ergeben, wer dann wirklich 100prozentig fit ist für 90 Minuten oder länger."

...welche Leistung von Rapid-Mannschaft zu erwarten: "Ich denke, dass wir jetzt eine Woche weiter sind. Wieder Zeit hatten, uns zu entwickeln. Wir haben genug Routine und Erfahrung für K.o.-Spiele gesammelt. Auch unsere jungen Spieler wissen schon wie sich das anfühlt. Wir freuen uns, sind zuversichtlich und ich denke, wir werden die nächste Runde erreichen."

