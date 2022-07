Nach einer Trainingseinheit am Vormittag hat Austria Klagenfurt am Dienstagabend noch eine Spätschicht eingelegt. Im Rahmen der Vorbereitung auf das erste Heimspiel der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 gegen Rapid Wien - Sonntag, 31. Juli, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - absolvierten die Violetten einen Test beim VST Völkermarkt (Kärntner Liga). Das Team von Peter Pacult setzte sich in 3 x 25 Minuten mit 9:0 (1:0, 4:0, 4:0) durch. Die Tore vor 200 Zuschauern erzielten Patrick Hasenhüttl (3), Jonas Arweiler (2), Florian Rieder (2), Sinan Karweina und Till Schumacher.

Gleiche Startelf wie beim LASK-Match

Chefcoach Peter Pacult setzte auf die Startelf, die drei Tage zuvor beim LASK (1:3) von Beginn an aufgelaufen war: Vor Tormann Phillip Menzel bildeten Christopher Wernitznig, Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Maximiliano Moreira die Abwehrkette. Im Mittelfeld erhielten Christopher Cvetko im Zentrum sowie Simon Straudi und Andy Irving auf den Halbpositionen den Vorzug, im Angriff durften zunächst Sinan Karweina, Markus Pink und Florian Jaritz ran.

Der Bundesligist bestimmte direkt das Geschehen, war im Spiel nach vorn aber nicht zielstrebig genug und ließ einige Chancen ungenutzt. So dauerte es bis zur 14. Minute, ehe der Ball im Netz zappelte: Nach Vorarbeitet von Kapitän Pink sorgte schließlich Karweina für die Führung. Der Knoten war damit aber nicht geplatzt, bis zum Ende des ersten Drittels blieb es bei einem Treffer.

Nach "1. Drittel" neue Mannschaft

Nach 25 Minuten wechselte Pacult komplett durch. Marco Knaller übernahm im Tor, Michael Blauensteiner, Kosmas Gkezos, Nikola Djoric und Till Schumacher rückten in die Abwehr. Im Mittelfeld erhielten Moritz Berg, Gastspieler Martin Gambos und Janik Robatsch aus dem Kader der Austria-Amateure ihre Bewährungschance. Im Angriff liefen nun Florian Rieder, Patrick Hasenhüttl und Jonas Arweiler auf.

In der neuen Besetzung lief die Offensiv-Maschinerie besser: Nachdem Arweiler am Völkermarkter Goalie gescheitert war, staubte Hasenhüttl (31.) ab. Nur 60 Sekunden später klingelte es erneut im Kasten des Viertligisten, Rieder flankte und Hasenhüttl schnürte seinen Doppelpack. Dann war Arweiler (37.) an der Reihe, Gkezos hatte für ihn aufgelegt, ehe Rieder (38.) mit einen Schuss aus 18 Metern ins Kreuzeck nachlegte – 5:0!

Pacult überraschte mit Einwechslung vom Ex-Kapitän

Zu Beginn des letzten Drittels sorgte Chefcoach Pacult für eine personelle Überraschung und Freude bei den Zuschauern im VST-Stadion: Sandro Zakany, langjähriger Kapitän, mittlerweile Team-Manager und seit diesem Sommer im Aufgebot der Austria-Amateure rückte für Gkezos ins Team. Ansonsten blieb die Mannschaft unverändert am Feld.

In der 54. Minute machten die Waidmannsdorfer das halbe Dutzend voll: Schumacher setzte sich im Strafraum energisch durch und passte zu Arweiler, der seinen zweiten Treffer erzielte. Kurz darauf war es abermals Hasenhüttl (59.), der einen Strafstoß sicher verwandelte und damit sein drittes Tor anschreiben konnte. Violett ließ es weiter krachen: Erst war es Rieder (66.) nach Zuspiel von Blauensteiner, dann legte Schumacher (67.) auf Arweiler-Assist nach und sorgte für den Schlusspunkt – 9:0.

"Testpilot" Martin Gambos

Am Mittwochmorgen ist die nächste Einheit im Sportpark Klagenfurt angesetzt, dann wird auch Gastspieler Martin Gambos auf dem Platz stehen. Bis zum Ende der Woche hält sich der 24-jährige Mittelfeld-Mann bei den Violetten im Teamtraining fit.

Für den früheren slowakischen U21-Teamspieler (5 Einsätze) stehen 63 Partien für MSK Zilina, Spartak Trnava, FK Senica und Zlate Moravce-Vrable in der Fortuna Liga in der Statistik. Zuletzt stand er beim deutschen Drittliga-Absteiger FC Viktoria 1889 Berlin, dem Partnerverein der Austria, unter Vertrag.

