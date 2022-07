Nach dem ungefährdeten 3:1-Auftakt-Sieg des LASK gegen die Violetten aus Kärnten - Austria Klagenfurt - geht es eine Woche später für die Athletiker in Runde 2 der ADMIRAL Bundesliga zu den Violetten von Austria Wien. Wobei in den Wiener Violetten ja durch Ex-LASKler mittlerweile auch viel "Schwarz-Weiß" steckt...! Jede Menge Motivation für das Gastspiel in der Generali Arena - Sonntag, 31. Juli, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - steckt allemal in LASK-Chefcoach Didi Kühbauer, der sich inmitten der "Violetten-Woche" im exklusiven Ligaportal-"Give-me-five"-Interview (5 Fragen = 5 Antworten) offen & authentisch äußerte.

LASK der Reihe nach nun gegen Vorjahres-Dritten, -Vierten und -Fünften

Gleich in den Auftaktwochen der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison hat es die Elf von Chefcoach Dietmar Kühbauer der Reihe nach mit Teams zu tun, die in der Vorsaison in der Meistergruppe zu finden waren. Erst der Sechste Austria Klagenfurt...und jetzt von oben runter im Auswärts-Doppel Austria Wien (3. im Vorjahr), WAC (4.) und dann daheim SK Rapid (5.).

Auch wenn beim 3:1-Auftaktsieg noch nicht alles "Gold" war was "glänzte", war es eine erste erfolgreiche Standortbestimmung und über weite Strecken ein souveränder Auftritt von Keito Nakamura und Co.!

Wie weit Austria Klagenfurt allerdings wirklich ein Maßstab war, wird sich in den nächsten Runden und gegen bevorstehende "Kaliber", die allesamt auch international unterwegs sind, weisen.

Doch fragen wir erst mal beim 51-jährigen Burgenländer Didi Kühbaucher nach.

"...so wollen wir spielen"

Ligaportal: Herr Kühbauer, gelungener LASK-Auftakt gegen Austria Klagenfurt. Was freut Sie neben dem Sieg und den 3 Punkten besonders und wie weit greifen die Automatismen der neuformierten Mannschaft bereits?

Didi Kühbauer: In den ersten 60 Minuten hat mir der Auftritt der Mannschaft sehr gut gefallen, so wollen wir spielen. Die Neuzugänge haben sich gut präsentiert, aufgrund des personellen Umbruchs ist aber auch klar, dass noch nicht alle Abläufe perfekt sitzen – das wird noch Zeit brauchen. In der Schlussphase haben wir es verabsäumt, das vierte Tor nachzulegen. Aber im Grunde war es ein verdienter Sieg. Daran wollen wir in den nächsten Wochen anknüpfen.

Ligaportal: Mit Leihspieler Marin Ljubičić scheint der LASK einen Transfercoup gelandet und Vollblutstürmer mit Torinstinkt zu haben. Sie haben mit Top-Stürmern schon früher ein "glückliches Händchen" bewiesen, wenn ich da u.a. an Ercan Kara oder Taxiarchis Fountas denke, die unter Ihnen eine enorme Entwicklung gemacht haben. Was macht Marin Ljubičić, der sich auf Anhieb in die Herzen der LASK-Fans gespielt hat, aus und was ist eigentlich mit Langzeit-LASKLer Philipp Wiesinger, wann wird er wieder fit?

"Philipp Wiesinger geben wir die Zeit, die er braucht"

Didi Kühbauer: Marin bringt sehr gute Anlagen mit – er ist sehr fleißig, macht viele Meter und ist für die gegnerische Abwehr unangenehm zu verteidigen. Dass er in den ersten beiden Pflichtspielen einen guten Start hingelegt hat, freut mich sehr für ihn. Wenn er diese Leistungen konstant abrufen kann, werden wir noch viel Freude mit ihm haben.

Philipp Wiesinger geben wir die Zeit, die er braucht, um wieder voll fit zu werden – wir hoffen natürlich, dass das so bald wie möglich der Fall ist.

"Wir brauchen das Wir-Gefühl"

Ligaportal: Zwei altbekannte Athletiker scheinen unter Ihnen wieder zu alter Form gefunden zu haben und zeigten bereits in der Vorbereitung auf: Thomas Goiginger und der Linzer Felix Luckeneder, der nach seiner Rückkehr im vergangenen August aus Hartberg im Vorjahr nicht immer erste Wahl war. Wie haben Sie es geschafft, dass die beiden wieder zu Stammkräften wurden bzw. alter Form gefunden haben?

Didi Kühbauer: Beide haben in der Vorbereitung gut gearbeitet und verfügen unbestritten über Qualität. Mir ist ein gutes Klima in der Mannschaft sehr wichtig, wir brauchen ein Wir-Gefühl. Und das haben wir. Das hilft jedem einzelnen Spieler dabei, bessere Leistungen zu bringen, das gilt natürlich auch für Thomas Goiginger und Felix Luckeneder. Am Ende des Tages geht es aber nicht um mich oder um einzelne Spieler, sondern um uns als Team und dass wir gemeinsam erfolgreich sind.

"Wird ein heißer Tanz am Verteilerkreis"

Ligaportal: Blick voraus...es steht ein Auswärts-Doppel auf dem Programm. Der Reihe nach geht es gegen den Dritten Austria Wien, den Vierten WAC (dann daheim noch gegen den Fünften Rapid) aus der Vorsaison. Sonntag das Brisanz-Duell bei den Violetten, in denen ja viel "Schwarz-Weiß" steckt durch die Ex-LASKler Holland, Gruber, Dramé, Ranftl und den Eferdinger Raguž sowie "Mastermind" Jürgen Werner. Was erwarten Sie für ein Match?

Didi Kühbauer: Die Austria hat eine sehr starke Saison hinter sich und auch im Auftaktmatch gegen Salzburg gezeigt, dass heuer wieder mit ihnen zu rechnen ist. Wir werden ein sehr gutes Spiel zeigen müssen, um am Verteilerkreis bestehen zu können. Es wird jedenfalls ein heißer Tanz, den wir im besten Fall für uns entscheiden.

Ligaportal: Einer wird ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Austria Wien nicht mitwirken: Peter Michorl. Nach der roten Karte gegen Klagenfurt wurde er gesperrt für drei Spiele - ein Spiel bedingt. Das Strafmaß aus Ihrer Sicht angemessen und wie erklären Sie sich, dass ein doch kluger Kreativ-Kopf so eine Dummheit macht? Der dritte Ausschluss bereits seit Dezember, nachdem Michorl zuvor in 10 Jahren in keiner Pflichtpartie einen erhielt! Will er sich als dienstältester LASK-Spieler vlt. zu sehr beweisen...was ist da los mit ihm und was haben Sie ihm gesagt?

"Peter ist Vollprofi! Fehler passieren, wichtig ist, daraus zu lernen"

Didi Kühbauer: Ohne ihn in Schutz nehmen zu wollen: Er wollte Karweina mit einem taktischen Foul stoppen, ist zu spät gekommen und dann kommt dieses Rot-Foul heraus. Peter ist Vollprofi, er weiß selber, dass er daran arbeiten muss, um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden. Fehler passieren, wichtig ist, daraus zu lernen – und vor dieser Aufgabe steht er jetzt. Das Strafmaß brauche ich nicht zu kommentieren, das ist eine Senatsentscheidung, die ist zu akzeptieren.

Ligaportal: Danke für das Interview.

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann.

Fotocredit: Harald Dostal/wwws.sport-bilder.at