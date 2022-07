Wie der LASK in seiner heutigen Klubaussendung nach Mittag vermeldet, verleiht der ADMIRAL Bundesligist den 26-jährigen ivorischen Innenverteidiger Oumar Sako, der erst in der vergangenen Winterpause zu den Linzern kam, an den bulgarischen Erstligisten Arda Kardzhali.

Somit wird der Innenverteidiger Oumar Sako, der ein Länderspiel für die Elfenbeinküste absolvierte, wird in der kommenden Saison nicht für den LASK auflaufen. Der 26-Jährige wird an den bulgarischen Erstligisten FC Arda Kardzhali verliehen. Die Leihe beinhaltet eine Kaufoption.

Acht Pflichtpartien im Frühjahr für LASK

Oumar Sako wechselte im Januar zu den Schwarz-Weißen und absolvierte acht Pflichtspieleinsätze für den LASK.

In der Saison 2022/23 wird er für den bulgarischen Erstligisten Arda Kardzhali zum Einsatz kommen. Das Team aus dem Süden Bulgariens besitzt eine Kaufoption für den Ivorer.

