Bevor der RZ Pellets WAC am kommenden Samstag in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga im Ländle, respektive beim SCR Altach und dem Heim-Debüt von dessen Neo-Coach Miroslav Klose gastiert - Samstag, 30. Juli, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER -, absolvierten die Schützlinge von Coach Robin Dutt heute noch ein Internationales Testspiel gegen keinen Geringeren wie den amtierenden italienischen Meister der Serie A: AC Mailand. Die Partie fand im Wörthersee Stadion in Klagenfurt statt und endete mit einem 5:0-Kantersieg (Halbzeit 2:0) für Milan.

1x FIFA-Klub-Weltmeister, 3x Champions League-Sieger, plus 4 Mal den Vorgänger-Bewerb Europapokal der Landesmeister gewonnen, 2x Europapokal der Pokalsieger, 5x UEFA-Cup-Sieger, dazu national 19 Mal den Scudetto...und, und...die Trophäenvitrine des AC Milan ist prall gefüllt.

AC Milan mit wiederholtem Doppelschlag kurz vor und nach der Pause

Für die Elf von Chefcoach Robin Dutt (Foto), der diesmal wieder die aus dem Vorjahr bekannte Mittelfeld-Raute bevorzugte, war das Match nicht nur ein "Testspiel-Highlight", sondern auch wertvolle Erfahrung. Konnte der 57-jährige Deutsche noch bis sechs Minuten vor der Pause ein 0:0 und eine ansprechende Leistung seiner Schützlinge beklatschen, folgte in den verbleibenden Minuten vor dem Seitenwechsel der "eiskalte" Doppelschlag des AC Milan. Erst traf Rafael Leao (39.), der mit einem feinen Heber Goalie Gütlbauer überwand, ehe nur zwei Minuten später der frühere Frankfurter Ante Rebic nach Vorarbeit von Yacine Adli den 2:0-Pausenstand erzielte.

In Abschnitt 2, in dem Robin Dutt zu Beginn beim WAC gleich sechs Spieler wechselte, dann der nächste Doppelschlag des AC Milan durch Junior Messias (57.) und Yacine Adli (60.), sodass mit dem 4:0-Zwischenstand die Partie nach einer Spielstunde entschieden war. Der kurz zuvor eingewechselte Mattia Gabbia besorgte per Kopfball nach Flanke vom ebenfalls kurz zuvor eingewechselten Ballo-Touré den 5:0-Endstand (66.).

Comeback von Baumgartner und Sommer-Neuzugang Omic

Erfreulich bei den Wölfen, dass Abwehrchef Dominik Baumgartner wiedergenesen mitwirkte und auch der von Juve kommende Rieder Ervin Omic zu seinem Comeback nach Verletzungspause kam.

WAC (4-4-2): Gütlbauer (76. Skubl) - Novak (60. Schifferl), Baumgartner (60. Piesinger), Lochoshvili (46. Gugganig), Scherzer (46. Matteo Anzolin) - Veratschnig (46. Jasic), M. Leitgeb (Kap., 46. Kerschbaumer), Boakye (46. Ballo), Omic (60. Taferner) - Vizinger (72. P. Müller), Vergos (46. Röcher). Trainer: Robin Dutt.

AC Milan (4-2-3-1): Maignan (61. Mirante) - Kalabrien (61. Florenzi), Kalulu (76. Coubis), Tomori (61. Matteo Gabbia), T. Hernández (61. Ballo-Touré) - Bennacer (61. Bakayoko), Krunic (61. Tonali)- Saelemaekers (76. Gala), Yacine Adli (61. Brahim Diaz), Leáo (46. Junior Messias) - Rebic (61. Lazetic). Trainer: Stefano Pioli.

Torfolge: 1:0 (39.) Leao, 2:0 (41.) Rebic, 3:0 (57.) Junior Messias, 4:0 (60.) Adli, 5:0 (66.) Gabbia.

Siehe auch SOMMER-TESTSPIELE der ADMIRAL Bundesligisten

Niederlage im Test gegen den AC Milan. pic.twitter.com/UzoqlEY6E3 — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) July 27, 2022

Fotocredit: Richard Pulsinger