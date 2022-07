Vier Tage vor dem Top-Duell der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen Vizemeister SK Sturm Graz und Serienmeister FC Red Bull Salzburg - Samstag, 30. Juli, ab 19:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - hatten die Roten Bullen noch ein Testspiel-Highlight vor der Brust: der Kult- und Renommierklub FC Liverpool mit Erfolgscoach Jürgen Klopp war Mittwochabend vor ausverkaufter Kulisse zu Gast in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim. Fußball-Festspiel in Salzburg! Nachdem die "Roten Bullen" von RB Leipzig jüngst im Testspiel gegen die "Reds" 0:5 unterlagen, machten es die Salzburger besser! Und wie: 1:0-Coup!

Was für ein Fußball-Festspiel-Abend in Salzburg. Prächtige Stimmung im weiten Rund, Begeisterung pur auf den Rängen und die Jaissle-Elf saugte das ganze regelrecht auf. Der Funken sprang über auf den Rasen und die Roten Bullen um "Oberbulle" Andreas Ulmer, der als Kapitän heute wieder von Beginn an ran durfte.

Nach dem überzeugenden 3:0-Auftaktsieg in der ADMIRAL Bundesliga am vergangenen Freitagabend gegen Austria Wien präsentierte sich der österreichische Serienmeister schon wieder in prächtiger Spiellaune. Und ging gegen den Champions League-Finalisten gar auch in Führung. Wie schon in der Liga wieder durch Benjamin Šeško mit dem 1:0 (nachdem zuvor der brasilianische Sommer-Neuzugang Fernando noch eine Mega-Chance ausgelassen hatte). Und wieder von Noah Okafor auf den Weg gebracht (31.). Das kongeniale Stürmer-Duo überspielte mit einem feinen Doppelpass die Liverpooler Defensive, ehe der slowenische Stürmer im Eins-gegen-Eins gegen Keeper Adrian cool blieb.

Zwei nahezu neue Mannschaften mit Seitenwechsel

Mit dem Seitenwechsel Salzburger "Job-Sharing"...gleich acht Neue brachte Chefcoach Matthias Jaissle im Duell der deutschen Trainer. Erfolgs-Coach Jürgen Klopp wechselte ebenso eifrig durch, brachte eine komplett neue Abwehrviererkette um den niederländischen Hünen und Abwehrchef Virgil van Dijk. Weitere vier Neue sorgten ebenfalls wie bei Salzburg für acht Neue mit Wiederbeginn. Ungebrochen hoch blieb das Spielniveau.

"Reds"-Teammanager Jürgen Klopp brachte Topstar Mohamed Salah für die letzten 30 Minute. Mit dem Ägypter präsentierte sich Liverpool deutlich druckvoller, ließ jedoch durch Außenverteidiger Alexander-Arnold (74.), Fabinho (81.) und Firmino (85.) Top-Ausgleichs-Gelegenheiten aus. Somit blieb der Spielstand unverändert, auch wenn die Partie bis zur Schlussphase "auf des Messers Schneide stand"...am Ende stand ein 1:0-Coup des FC Red Bull Salzburg über den FC Liverpool.

87' Ein Spiel auf Messers Schneide.🔪 Nur noch ein paar Minuten durchhalten, Burschen!👏

Er hat´s wieder getan: Benjamin Šeško, Salzburgs Torschütze vom Dienst. Der 19-jährige Slowene heute mit dem Tor des Abends gegen den FC Liverpool

FC Red Bull Salzburg - FC Liverpool 1:0 (1:0)

Testmatch, Mittwoch, 27. Juli 2022, 20 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 29520 (ausverkauft), SR: Stefan Ebner.

FC Red Bull Salzburg: Mandl - Van der Brempt (46. Dedic) , Solet (46. Pavlovic), Bernardo (46. Baidoo), Ulmer (Kap., 46. Vallci)) - Sučić, N. Seiwald (46. Diambou), Kjærgaard (46. Bernede) - Fernando (46. Koita) - Šeško (46. Junior Adamu), Okafor (46. Šimić/74. Kameri). Trainer: Matthias Jaissle.

FC Liverpool: Adrian - Mabaya (46. Alexander Arnold), J. Gomez (46. van Dijk), Konaté (46. Matip), Milner (Kap., 46. Robertson) - Keita (46. Tyler Morton), Bajcetic (46. Fabinho), C. Jones (46. Thiago) - Elliott (59. Salah), Nunéz (46. Firmino), Carvalho (59. Luis Diaz). Trainer: Jürgen Klopp.

Tor: 1:0 (31.) Šeško (Assist Okafor).

Gelbe Karten: Van der Brempt (3.), Šimić (65.) / Fabinho (89.)

BRAVVOOO, Burschen!👏 Alles reingeworfen und am Ende den amtierenden CL-Finalisten in die Knie gezwungen.🔥 #RBSLFC — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 27, 2022

