Seit heute Abend steht fest, gegen wen der amtierende Vizemeister der ADMIRAL Bundesliga - SK Puntigamer Sturm Graz - in einer Woche im Hinspiel in der 3. Runde der UEFA-Champions League-Qualifikation trifft: Dynamo Kiew. Eine große Challenge für das Torjäger-Duo Jantscher/Höjlund (Foto) und Co.!

Der 16-fache ukrainische Meister setzte sich am Mittwochabend im Rückspiel gegen den 19-maligen türkischen Meister Fenerbahce Istanbul durch. Aber erst nach Verlängerung. Mit 2:1.

Das Hinspiel findet am Mittwoch, 3. August, in der Merkur Arena in Graz-Liebenau statt, das Rückspiel dann am Dienstag, 9. August 2022.

