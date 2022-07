Neuer Taktgeber für die Austria Klagenfurt: Die Violetten verstärken sich mit Rico Benatelli! Der Mittelfeld-Mann stand bis Sommer beim deutschen Zweitliga-Klub FC St. Pauli unter Vertrag und unterschrieb in Waidmannsdorf ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2024. Schon am Sonntag (17 Uhr) gegen Rapid Wien könnte der 30-Jährige sein Debüt im Wörthersee-Stadion feiern.

„Mit Rico bekommen wir einen Spieler dazu, der mit seiner Klasse als Fußballer und seiner großen Erfahrung extrem wertvoll für unser Team sein wird. Er fühlt sich sowohl zentral als auch auf den Halbpositionen wohl. Seine Ballsicherheit, seine Passgenauigkeit und sein hohes Spielverständnis können gerade in engen Partien den Unterschied ausmachen. Wir sind stolz darauf, dass er sich für die Austria entschieden hat“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Benatelli wechselt ablösefrei aus Hamburg in die Kärntner Landeshauptstadt. In den vergangenen drei Jahren kickte der 1,81 Meter-Mann für den FC St. Pauli, für die Braun-Weißen kam er auf 65 Einsätze in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal, dabei gelangen ihm vier Tore und eine Vorlage. In der abgelaufenen Spielzeit war er in 23 Pflichtspielen am Platz, musste sich aber meistens mit der Joker-Rolle begnügen.

Der Mittelfeld-Stratege wurde im Nachwuchs beim VfL Bochum und bei Borussia Dortmund ausgebildet, über den FC Erzgebirge Aue, die Würzburger Kickers und Dynamo Dresden landete er im Sommer 2019 beim Kiez-Klub. Für Benatelli stehen 187 Partien mit 17 Treffern und 13 Assists in der 2. Bundesliga sowie 72 Spiele (zwölf Tore, sechs Vorlagen) in der 3. Liga in der Statistik.

„Nach einem Jahrzehnt als Profi in Deutschland freue ich mich auf eine neue Herausforderung. Die Verantwortlichen der Austria haben sich sehr um mich bemüht und mir aufgezeigt, welche Ziele der Verein verfolgt und welche Rolle ich dabei einnehmen soll. Die Mannschaft hat sich in der letzten Saison hervorragend präsentiert und ich will mithelfen, dass wir daran anknüpfen können“, betont Benatelli.

Wenn die Spielgenehmigung rechtzeitig erteilt wird, könnte der Ex-Hamburger schon am Sonntag sein Debüt für die Violetten feiern. Im Duell mit Rekordmeister SK Rapid würde es für ihn dann zu einem Wiedersehen mit einem alten Weggefährten kommen: Guido Burgstaller hatte den FC St. Pauli in diesem Sommer in Richtung Wien verlassen.

