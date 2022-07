Nach dem Bundesliga-Saisonauftakt daheim gegen den letztjährigen Tabellendritten geht es für den FC Red Bull Salzburg am kommenden Samstag, den 30. Juli 2022, nach Graz und gegen den Vizemeister weiter. Das Duell mit dem SK Puntigamer Sturm Graz in der Merkur Arena beginnt um 19:30 Uhr und wird von Schiedsrichter Julian Weinberger geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg gewann 40-mal in der Bundesliga gegen Sturm Graz – so häufig, wie kein anderes Team seit der Saison 2005/06.

gewannen in den vergangenen fünf Bundesliga-Saisonen das , einen Punkteverlust gab es zuletzt 2016 – damals mit 1:3 beim SK Puntigamer Sturm Graz. Das Team von Matthias Jaissle ist nach Pausenführung seit 136 BL-Spielen ungeschlagen (122 Siege, 14 Remis). Zuletzt verlor Salzburg nach Pausenführung beim 1:2 gegen Sturm im April 2014. Eine derartige Serie gelang in der BL-Historie zuvor nur Austria Wien mit 164 ungeschlagenen Spielen in Serie nach Pausenführung (1978–1987).

„Wir sind natürlich sehr froh über den erfolgreichen Start gegen die Austria, aber wir können das auch ganz gut einordnen. Einige Dinge haben wir schon sehr gut gemacht. Wir haben jedoch in manchen Bereichen auch noch Luft nach oben, sind noch nicht bei 100 Prozent. Man merkt auch im Training, dass die Automatismen von Tag zu Tag besser greifen.

Die Entwicklung bei Sturm ist richtig gut. Die Grazer sind in dieser Saison zu Recht sehr ambitioniert. An unser letztes Spiel in Graz haben wir keine so guten Erinnerungen, das wollen wir dieses Mal wieder besser machen.“

„Natürlich hat uns das gute Auftaktspiel gegen die Austria gutgetan und Selbstvertrauen gegeben. Aber wir wissen, dass wir gegen Sturm Graz auf der Hut sein müssen und eine Top-Leistung brauchen. Sturm war schon in der letzten Saison unserer härtester Gegner und hat es da über die ganze Saison hin richtig gut gemacht. Sie sind für mich auch heuer wieder eines jener Teams, das es uns sehr schwer machen wird.“

