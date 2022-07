Wie der FC Red Bull Salzburg in seiner heutigen Presseaussendung vom Freitag, den 29. Juli 2022, vermeldet, wechselt der nächste talentierte Youngster vom Kooperationsklub und ADMIRAL 2. Ligisten FC Liefering in die ADMIRAL Bundesliga zum österreichischen Serienmeister: Stürmer Marcell Tibor Berki. Der 18-jährige Ungar unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 30. Juni 2026.

Blick nach oben: Marcell Tibor Berki ist das nächste Talent, das den Sprung aus der ADMIRAL 2. Liga, respektive dem FC Liefering, in den Bundesliga-Kader des FC Red Bull Salzburg schafft.

Der 18-jährige Ungar kam im Sommer 2018 von Fehervar (HUN) nach Salzburg und spielte für die Red Bull Akademie in der U15, U16 und U18. Schon in der vergangenen Saison war der Stürmer bei der U18, beim FC Liefering und auch in der UEFA Youth League-Mannschaft im Einsatz.

Berki wird bis auf Weiteres Spieler beim Kooperationspartner FC Liefering bleiben.

Zur Person

Geboren: 14. Juni 2004

Größe: 1,80 m

Letzter Klub: FC Liefering

Position: Sturm

