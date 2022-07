Der LASK gastiert am Sonntag, den 31. Juli, in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga der Generali Arena beim FK Austria Wien - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Im ersten Liga-Auswärtsspiel der neuen Saison bekommen es die Linzer, in der abgelaufenen Saison Tabellenachter, mit dem Vorjahresdritten zu tun.

Packende Szenen...wie hier mit dem griechischen Stürmer-Sommer-Neuzugang des LASK, Efthymios Koulouris (re.), beim 3:1-Heimsieg am vergangenen Samstag gegen Austria Klagenfurt sind auch für Sonntag beim Match der Athletiker bei Austria Wien zu erwarten.

Generali Arena "gutes Pflaster" für LASK

Nach der Austria ist vor der Austria. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Austria Klagenfurt steht für den LASK nun das Duell mit dem Wiener Namenspendant an. Die Veilchen belegten im Vorjahr den starken dritten Tabellenplatz, spielen daher Mitte August um den Einzug in die UEFA Europa League und zeigten auch am ersten Spieltag der neuen Saison eine vielversprechende Leistung. Zwar stand am Ende eine 0:3-Auswärts-Niederlage beim FC Red Bul Salzburg zu Buche, doch insbesondere im ersten Durchgang erwies sich das Team von Trainer Manfred Schmid als äußerst unangenehmer Gegner für den Serienmeister.

Äußerst unangenehm trat in den letzten Jahren allerdings auch der LASK auf, wenn es auswärts gegen die Austria ging. Der Verteilerkreis erwies sich für die Linzer als guter Boden: Seit sechs Auswärtsspielen ist der LASK gegen die Veilchen unbesiegt, vier Mal davon gingen die Linzer als Sieger aus dem Duell hervor. Der letzte Auftritt der Schwarz-Weißen in Wien-Favoriten endete im Dezember 2021 mit einem torreichen 2:3-Auswärtssieg.

"Mit Austria ist heuer wieder zu rechnen"

LASK-Chefcoach Didi Kühbauer: „Die Austria hat eine sehr starke Saison hinter sich und im Auftaktmatch gegen Salzburg gezeigt, dass heuer wieder mit ihnen zu rechnen ist. Wir werden ein sehr gutes Spiel zeigen müssen, um bestehen zu können. Unser Ziel ist es, mit Punkten die Heimreise anzutreten.“

Personelles: die Offensivkräfte Anselm und Balic fehlen, ebenso Celic sowie die Defensivakteure Letard, Twardzik und Wiesinger, fehlen. Ebenso Peter Michorl (gesperrt).

Nach dem Gastspiel in Wien bei der Austria folgt eine Woche später bereits das nächste Match für den LASK in der Fremde, beim WAC in der Lavanttal Arena (Sonntag, 7. August, 17 Uhr), ehe es dann am Sonntag, 14. August, zum prestigeträchtigen Heim-Duell gegen Kühbauers Ex-Klub SK Rapid Wien kommt.

ℹ️ Alle Infos zum geschützten Vorverkauf für das Heimspiel gegen Rapid Wien 👉 https://t.co/Nqn4RyI4Mj ⚽️ pic.twitter.com/eKxqMAqFWO — LASK (@LASK_Official) July 27, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at