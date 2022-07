Mit seiner Klubaussendung am Freitagnachmittag dürfte der Vorjahres-Dritte der ADMIRAL Bundesliga, FK Austria Wien, viele Violett-Fans erfreuen: Matthias Braunöder, Aufsteiger und Youngster der vergangenen Saison, verlängert seinen Vertrag bis 2025

Matthias Braunöder durchlief seit der U9 alle Nachwuchs-Teams von Austria Wien. Mittlerweile hält der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler bei 31 Einsätzen für die Kampfmannschaft, in der Vorsaison avancierte er unter Trainer Manfred Schmid zum absoluten Stammspieler.

"Protyp des Austria-Wegs"

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir sind unglaublich froh, dass uns bei Matthias Braunöder eine vorzeitige Vertragsverlängerung gelungen ist. Er hat eine tolle Entwicklung hinter sich. Aus unserer Sicht ist er ein Prototyp des Austria-Wegs und ein Vorbild für alle Akademie-Spieler und Young Violets, die nachhaltig in der Kampfmannschaft Fuß fassen wollen. Es ist sehr erfreulich, dass von seiner Seite so ein großes Commitment kommt. Unsere Zusammenarbeit ist sehr partnerschaftlich, jetzt wollen wir gemeinsam die Zukunft gestalten.“



Matthias Braunöder: „Ich will beim neuen Weg der Austria dabei sein, weil das in eine richtige Richtung geht. Ich glaube, dass mein Weg bei der Austria noch nicht zu Ende ist.“

Fotocredit: Josef Parak