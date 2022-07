Die WSG Tirol empfängt am Sonntag, 31. Juli, in der 2. Rd. der ADMIRAL Bundesliga am Innsbrucker Tivoli den TSV Hartberg - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Beide Teams starteten konträr in die neue Saison 2022/23, jeweils gegen Teams aus dem Ländle. Während die Ost-Steirer dabei gegen den SCR Altach mit 2:1 daheim siegten, kassierten die Wattener eine empfindliche 1:2-Niederlage bei Aufsteiger SC Austria Lustenau. WSG Tirol vs. TSV Hartberg ist auch ein Duell zweier Trainer-Typen: Thomas Silberberger vs. Klaus Schmidt! Nachfolgend gewohnt kernige Aussagen der beiden und was ist mit Torjäger Avdijaj?

Sandi Ogrinec (vorn) und die WSG Tirol wollen sich für die 1:2-Pleite am vergangenen Sonntag bei Aufsteiger Austria Lustenau (mit Pius Grabherr, li.) rehabilitieren und gegen den TSV Hartberg "die Nase vorn haben". Wie drei Mal in der abgelaufenen Saison 2021/2022.

"In Lustenau § Punkte fast schon grob fahrlässig liegengelassen"

Die WSG Tirol will sich am Sonntag gegen den TSV Hartberg (Schiedsrichter der Partie: SR: Stefan Ebner aus Oberösterreich) für die ebenso empfindliche wie unnötige Auswärts-Niederlage zum Auftakt in Vorarlberg rehabilitieren. Im Vorjahr gab es vier Duelle zwischen Wattens und den Blau-Weißen. Dreimal setzten sich die Wattener durch, eine Partie endete Remis.

WSG-Coach Thomas Silberberger vor dem Match über...

...wie seine Mannschaft das 1:2 zum Auftakt in Lustenau verkraftet hat: „Ich glaube: gut! Wir wissen, dass wir in Lustenau die drei Punkte fast schon grob fahrlässig liegengelassen haben. Das Spiel wäre definitiv zu gewinnen gewesen. Aber mit der Leistung bin ich zufrieden. Nur was wir rund um beide Strafräume aufgeführt haben, war ausschlaggebend dafür, warum wir ohne Punkte die Heimreise antreten mussten. Wir haben das Spiel am Mittwoch mittels Video aufgearbeitet. Die Mannschaft hat gut trainiert und ich bin von ihr überzeugt. Sie hat einen extrem guten Spirit.“



… was er sich vom TSV Hartberg erwartet: „Hartberg hat in ersten zwei Bewerbsspielen, also in Cup und Meisterschaft, ein wenig seinen Spielstil geändert. Sie sind extrem spannend, extrem stark beim Umschalten. Sie haben vorne schnelle, spielstarke Spieler. Da müssen wir höllisch aufpassen.“

… ob angesichts des Hartberger Umschaltspiels für Sonntag ‚Spielkontrolle‘ das Zauberwort lautet: „Die haben wir, davon bin ich überzeugt. Wenn die erste Pressing-Linie von Hartberg überspielt ist, verteidigen nur mehr sieben Spieler – weil sich drei bereits fürs Umschalten positionieren. Da müssen wir dann die richtigen Entscheidungen treffen.“

"In unserer Defensive weiß im Moment jeder, dass er spielen wird"

…ob sich angesichts der noch nicht erfolgten Kadererweiterung langsam Enttäuschung breitmacht: (Silberberger lacht): „Deshalb herrscht zwischen dem Sportdirektor und mir auch ein wenig Eiszeit. Aber Spaß beiseite: wir sind nach wie vor Freunde. Aber klar ist, dass wir ein Problem hätten, wenn bis Sonntag mit einem der Innenverteidiger was passieren würde. Wir müssen uns also definitiv breiter aufstellen. In unserer Defensive weiß im Moment jeder, dass er spielen wird.“

… ob seine Mannschaft schon bereit ist, im Tivoli in die (ehemalige) Kabine von Wacker Innsbruck zu wechseln: „Im Prinzip ist mir egal, aus welcher Kabine meine Mannschaft aufs Spielfeld geht. Um 17 Uhr muss die Truppe funktionieren, that’s it. Aber es wäre natürlich toll, ein Abschlusstraining mit Kabine und einen Spieltag mit Kabine zu haben. Und es wäre toll, am Tag danach die Regeneration nutzen zu können. Es geht um diese drei Tage – nicht um mehr und nicht um weniger. Aber wenn ein Tiroler Ligist da drin Regeneration macht, verstehe ich das natürlich auch.“

"Wenn wir diese Partie 10 Mal spielen, gewinnen wir sie wahrscheinlich 9 Mal"

Abwehrspieler Raffael Behounek über...

...was sich im Vergleich zur Partie in Lustenau gegen Hartberg ändern muss, um zu Punkten zu kommen: „Nicht viel. Wir müssen die zu einfachen Gegentore abstellen und vorne Tore machen. So viele Chancen, wie wir in Lustenau vorgefunden haben, werden wir gegen keine andere Mannschaft in der Liga mehr haben. Deshalb tut die Niederlage schon sehr weh. Wenn wir diese Partie zehn Mal spielen, gewinnen wir sie wahrscheinlich neun Mal. Am letzten Sonntag haben wir sie verloren.“

…Personalsituation, speziell in der Defensive: „Ich bin natürlich auch der Meinung, dass der Kader in der Defensive viel zu dünn besetzt ist. Wenn einer von uns ausfällt, müssen drei andere eine neue Position spielen. Für vier Positionen nur vier Spieler zu haben, sieht man in der österreichischen Bundesliga nicht all zu oft."

Behounek: "Gute Saisonstarts sind in Wattens die Ausnahme"

…ob nach der Niederlage in Lustenau bereits Druck zu spüren ist: „Wir haben vor zwei Jahren in der 1. Runde gegen Ried verloren, waren am Ende im oberen Playoff. Im Vorjahr waren wir nach 8 Runden Letzter in der Tabelle. Gute Saisonstarts sind in Wattens die Ausnahme. Nur im allerersten Jahr in der Bundesliga war unser Start erfolgreich – aber da sind wir dann eigentlich sportlich abgestiegen.

Also Druck ist relativ. Auch wenn man sieht, was Altach im letzten Jahr 25 Runden lang fabriziert hat. Am Ende war die Admira weg. Angesichts des Modus glaube ich nicht, dass man in der zweiten Runde Druck verspüren muss. Aber gegen Hartberg zu gewinnen wäre natürlich schöner als zu verlieren.“

"Wettlauf mit der Zeit" für Donis Avdijaj, ob der gebürtige Deutsche und Nationalspieler des Kosovo (6 Einsätze, 2 Tore) bis Sonntag in Innsbruck rechtzeitig fit wird. Mit seinem Doppelpack war der 25-jährige Hartberger Offensivakteur der Matchwinner beim 2:1-Heimsieg gegen den SCR Altach und ist nach Runde 1 alleiniger Führender der Torschützenliste in der ADMIRAL Bundesliga.

TSV Hartberg: Einsatz von Doppelpacker Donis Avdijaj fraglich

Gute Stimmung derweil nach den Auftaktsiegen im UNIQA-ÖFB-Cup sowie der ADMIRAL Bundesliga beim TSV Hartberg. Im Heiligen Land möchten sich Kapitän Swete, Heil & Co. nun für die drei empfindlichen Niederlagen im Frühjahr 2022 gegen die WSG revanchieren. Samstag nach dem Abschlusstraining reist die Mannschaft um Chefcoach Klaus Schmidt von der Oststeiermark nach Tirol.

Personell steht jedoch hinter dem Einsatz von Donis Avdijaj, zuletzt Doppeltorschütze, ein großes Fragezeichen. Gemeinsam mit der medizinischen Abteilung arbeitet der agile TSV-Stürmer auf Hochtouren, um einen Einsatz am Sonntag irgendwie möglich zu machen.

"Wattener haben uns im Frühjahr zwei Mal in die Suppe gespuckt"

Cheftrainer Klaus Schmidt: "Am Sonntag geht es nach Tirol und dort haben wir noch einiges gutzumachen. Die Wattener haben uns im Frühjahr am Weg zum Klassenerhalt zweimal in die Suppe gespuckt und das haben wir natürlich nicht vergessen. Aufgrund der zwei Auftaktsiege im Cup und in der Liga gegen Altach sind wir zuversichtlich, dass wir weiter anschreiben und auf der Siegerstraße bleiben können.

Wir haben uns in Tirol immer schwer getan, aber ich hoffe, dass es mit den positiven Ereignissen leichter von der Hand geht und dass Donis Avdijaj mit an Bord ist, der sich am letzten Sonntag ordentlich verletzt hat. Die medizinische Abteilung arbeitet aber sehr hart daran, ihn in den Bus zu bekommen, damit wir zumindest am Sonntag eine Chance haben, an einen Einsatz zu denken."

Mittelfeldspieler Lukas Fadinger: "Wir als Mannschaft sind froh, mit einem Sieg in die Saison gestartet zu sein. Wir wollen den Schwung für das Spiel am Sonntag mitnehmen. Die Vorfreude und Motivation ist groß, dass wir das Spiel in Tirol erfolgreich absolvieren und als Sieger vom Platz gehen werden."

