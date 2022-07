Basierend auf den gestrigen Ergebnissen in den UEFA Bewerben kommt es in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League zur Paarung zwischen RZ Pellets WAC und Gzira United (MLT). Aufgrund einer Doppelbelegung des Stadions in Attard (Heimspielstätte Gzira United) beim eigentlichen Spieltermin am Donnerstag, den 11. August, setzt die UEFA entsprechend ihrer Bestimmungen das Rückspiel dieser Paarung in Malta am Dienstag, den 9. August an. Wie die Bundesliga-Verantwortlichen mitteilten, kommt es in Runde 3 der ADMIRAL Bundesliga demzufolge zu zwei Spielverschiebungen.

WAC vs. LASK in der Lavantal Arena wurde von Sonntag, 7. August, auf Samstag 6. August vorverlegt. Ankickzeit bleibt bei 17 Uhr.

Auf Antrag des RZ Pellets WAC konnte das Hinspiel der UECL-Qualifikation am Mittwoch, den 3. August um 19.30 Uhr terminiert werden, sodass die Spielpaarung RZ Pellets WAC gegen LASK wie ausgelost am Wochenende der 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga stattfinden kann.

WAC vs. LASK von Sonntag auf Samstag vorverlegt

Gemäß der „2-spielfreien-Tage“-Regelung (§ 5 Abs. 1 lit d der SpielbetriebsRL) muss die Bundesliga das Spiel RZ Pellets WAC gegen LASK von Sonntag, den 7. August, auf Samstag, den 6. August um 17 Uhr verschieben.

SCR Altach vs. Austria Wien von Samstag auf Sonntag verlegt

In diesem Zusammenhang kommt es in Abstimmung mit den Klubs und dem TV-Partner in weiterer Folge auch zur Verschiebung des Spiels zwischen CASHPOINT SCR Altach und FK Austria Wien vom ursprünglichen Termin am Samstag, den 6. August auf Sonntag, den 7. August um 17 Uhr.

Spieltermine aus WAC-Sicht im Überblick:

Wolfsberger AC - FC Gzira United, Mittwoch, 3. August, 19:30 Uhr (Wörthersee Stadion)

Wolfsberger AC - LASK, Samstag, 6. August, 17 Uhr (Lavanttal Arena)

FC Gzira United - Wolfsberger AC, Dienstag, 9. August, 18 Uhr (Malta)

Fotocredit: Gerhard Pulsinger