Verantwortliche, Profis und Fans der Austria Klagenfurt schauten Donnerstag gespannt nach Danzig & Baku. Kurios, aber wahr: In Polen & Aserbaidschan fiel die Entscheidung, ob das 1. Heimspiel von Kapitän Pink & Co. in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison vs. Rapid Wien Sonntag stattfinden könne - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Nach Abpfiff der Europa Conference League-Partien stand fest: Das Duell mit dem Rekordmeister in der "28 Black Arena", dem einstigen Wörtherseestadion, wird steigen. Und im 5. Anlauf will die Elf des Ex-Rapidlers Peter Pacult nach je 2 Niederlagen & Remis im Vorjahr nun endlich den Dreier!

Vergangene Saison noch gegen den SK Rapid für Austria Klagenfurt, am Sonntag wahrscheinlich mit dem Bundesliga-Debüt im Grün-Weiß-Dress gegen seinen Ex-Klub aus Kärnten: der gebürtige Salzburger Patrick Greil (li.). In der vergangenen Saison gab es allerdings für die Violetten gegen die Hütteldorfer kaum was zu holen: 4 Spiele, je 2 Niederlagen und Remis.

"Mannschaft brennt, das in Runde 2 wieder geradezurücken"

Austria Klagenfurt-Geschäftsführer Sport Matthias Imhof: „Unterm Strich ist es optimal gelaufen. Wir freuen uns für Rapid, dass sie die nächste Runde auf der internationalen Bühne erreicht haben. Denn wir drücken den österreichischen Teams in diesen Wettbewerben fest die Daumen. Auf der anderen Seite sind wir sehr froh, dass unser Match am Sonntag ausgetragen wird. Nach der Niederlage zum Auftakt beim LASK brennt unsere Mannschaft nämlich darauf, das in Runde 2 wieder geradezurücken. Die Burschen haben ihre Lehren gezogen und in dieser Woche sehr fokussiert gearbeitet."

Die Bundesliga und der ÖFB hatten die Austria bereits zu Beginn der Woche darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Verlegung notwendig werden würde, sollten sich Rapid bei Lechia Gdansk und zugleich auch Aris Limassol bei Neftci Baku durchsetzen. Denn die Zyprioten hätten aufgrund einer Doppelnutzung des bei der UEFA gemeldeten Stadions schon am kommenden Dienstag gegen die Grün-Weißen antreten müssen. Doch es kam anders.

Während das Team von Ferdinand Feldhofer nach einer Nullnummer vor eigenem Publikum in Polen aufzeigte und sich nach frühen Treffern von Nikolas Kühn und Marco Grüll knapp mit 2:1 durchsetzte, musste Aris Limassol trotz des 2:0-Vorsprungs aus dem Hinspiel in Aserbaidschan die Segel streichen: Neftci Baku gewann zu Hause mit 3:0, ist damit am Donnerstag nächster Gegner der Hütteldorfer.

Bevor es für Rapid Wien in der Europa Conference League weitergeht, steht allerdings – wie im Bundesliga-Spielplan vorgesehen – das Match in Waidmannsdorf am Programm. Tickets für das Duell mit Ex-Austria-Regisseur Patrick Greil, dem Kärntner Guido Burgstaller und Co. sind rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich. Am Sonntag öffnet Kassa Süd um 9 Uhr, die Kassen Nord und West um 14 Uhr.

Peter Pacult: "Müssen Kirche im Dorf lassen"

Austria-Chefcoach Peter Pacult blieb übrigens ob der 1:3-Niederlage zum Auftakt beim LASK (gewohnt) gelassen: "Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, es war für alle das erste Spiel. Rapid ist gegen Ried auch schwer in die Gänge gekommen. Jeder muss erst einmal den Rhythmus in der Meisterschaft finden."

Gegen seinen Ex-Klub fordert der 62-jährige Wiener, der alle Akteure an Bord hat, allerdings schon eine Leistungssteigerung: "Wir wollen was mitnehmen. Es ist das erste Heimspiel der Saison. Rapid bringt sicher seine Fans mit und wir hoffen, dass unsere kommen und es eine tolle Atmosphäre wird."

Und über die Bedeutung, dass Peter Pacult der letzte Meister-Trainer von Rapid ist, meint der Klagenfurter Coach: "Persönlich ist es schön, dass ich nach wie vor der letzte Meistertrainer von Rapid bin. Aber im Endeffekt geht es immer um drei Punkte, unabhängig davon, wer der Gegner ist."

"Heute erst registriert, wie alle im Verein mitgefiebert haben"

Teil 2 der grün-weißen Auswärtswoche am Sonntag in Klagenfurt. Nach dem wichtigen 2:1-Sieg in Danzig gegen Lechia Gdańsk in der 2. Runde der UEFA Conference League-Qualifikation stehen für den SK Rapid zwei weitere Auswärtsspiele bevor. Kommenden Donnerstag in der 3. Quali-Runde zur UEFA Europa Conference League gastieret die Elf von Chefcoach Ferdinand Feldhofer in Baku (Ankick um 19:00 Uhr MESZ; eine Woche später, am 11. August folgt dann in Hütteldorf das Rückspiel mit Kick-Off-Time 20:30 Uhr), davor führt aber noch eine Reise an den Wörthersee.

In der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es nämlich am Sonntag zum Gastspiel beim SK Austria Klagenfurt. Ankick im Wörthersee Stadion ist um 17 Uhr. Für die Grün-Weißen gilt es eine stolze Serie fortzusetzen, ist man doch saison- und bewerbsübergreifend mittlerweile sechs Spiele ungeschlagen (5 Siege – 1 Remis mit 8:2-Toren).

Cheftrainer Ferdinand Feldhofer sagte am Freitagnachmittag: „Wir sind natürlich sehr glücklich über den Aufstieg, ich habe erst heute registriert, wie alle im Verein mit uns mitgefiebert haben. Wir haben die Aufgabe gegen Lechia gut gemeistert, sind verdient aufgestiegen, obwohl wir am Ende in Danzig doch noch etwas zittern mussten. Da wir nun im Gegensatz zu letzter Woche zwei Auswärtsreisen innerhalb kurzer Zeit zu absolvieren haben, wird am Sonntag sicher nicht die gleiche Start-Elf beginnen.

Klagenfurt hat zum Saisonauftakt in Pasching zwei Gesichter gezeigt. In der 1. Halbzeit kamen sie relativ rasch unter die Räder, haben sich aber überhaupt nicht aufgegeben, ganz im Gegenteil. Sie haben dann mutig nach vorne gespielt und wäre ihnen in Überzahl noch das zweite Tor gelungen, hätte es noch einmal richtig eng werden können. Wir müssen eine Top-Leistung abrufen um bei Austria Klagenfurt drei Punkte holen zu können und das ist natürlich unser Ziel."

Seit rd. 36 Jahren Rapid vs. Austria Klagenfurt in Bundesliga unbesiegt

Seit knapp 36 Jahren sind die Grün-Weißen gegen die Klagenfurter in der Bundesliga ungeschlagen. Allerdings gab es seit der 0:1-Auswärtsniederlage im Oktober 1986 auch nur neun Aufeinandertreffen, die sechs Siege und drei Remis für das Team aus dem Westen Wiens. Diese Serie möchten Guido Burgstaller und Co. am Sonntag fortsetzen. Feldhofer, dessen Mannschaft in den bisherigen vier Pflicht-Partien unbesiegt (3 Siege, 1 Remis) drei Mal ohne Gegentor blieb: "Wir wollen natürlich unbedingt den nächsten Dreier machen, weil dann wäre das schon einmal ein richtig guter Start in die Saison."

Personell fehlen Feldhofer neben den Langzeitverletzten weiterhin Standard-Spezialist Yusuf Demir (Adduktoren), Mittelstürmer Ferdy Druijf und Defensivakteur Martin Moormann (Knieblessur). Sommer-Neuzugang Michael Sollbauer, der mit Rückenproblemen von der Reise nach Polen inzwischen befreit wurde, könnte hingegen wieder ein Thema sein.

Comeback für Neuzugang Kerschbaum und Kapitän Dibon in 2. Liga für Rapid II heute Abend

Ein weiterer Neuer, Roman Kerschbaum (kam vom FC Flyeralarm Admira, feiert am Freitagabend sein Comeback und wird in der Admiral 2. Liga so wie übrigens auch Christopher Dibon für Rapid II in der Start-Elf beim Heimspiel gegen den SKN St. Pölten im Allianz Stadion stehen.

Kaum zurück in Wien, treten die Grün-Weißen bereits morgen die Reise zum ersten Bundesligaauswärtsspiel in dieser Saison an. Am Sonntag steht das Gastspiel bei A. Klagenfurt auf dem Programm - Vorschau! 📰



📃 https://t.co/g3GsFolhII

📸 @Red_Ring_Shots #SCR2022 — SK Rapid (@skrapid) July 29, 2022

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL