Bereits in Rd. 2 der Saison 2022/23 messen sich der amtierende Vizemeister SK Sturm Graz und Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg. Samstag, Merkur Arena Graz-Liebenau: ab 19:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die neuformierte Elf von Chefcoach Matthias Jaissle präsentiert sich bereits in beachtlicher Frühform: aufgrund der 2. Halbzeit überzeugender Liga-Auftaktsieg gegen den Vorjahres-Dritten FK Austria Wien (3:0), dazu Mittwoch der (Be-)Achtungserfolg im Testspiel gegen Champions League-Finalist FC Liverpool (1:0). Doch die "Blackies" haben - wie die jüngste Vergangenheit bewies - "keine Angst vor großen Bullen".

Für den verletzten Sturm-Schlüsselspieler Jakob Jantscher (li.) wird es sich am Samstag im Kräftemessen mit dem amtierenden Meister FC Red Bull Salzburg um Kapitän Andreas Ulmer (re.), der vor einer Woche gegen Austria Wien einen Kurzeinsatz in den Schlussminuten hatte, mit einem Comeback leider noch nicht ausgehen.

"Heiße Wochen" für Sturm beginnend mit Herausforderung des Meisters

Das 1:2 am 27. April war die bisher letzte Niederlage von Kapitän Andreas Ulmer und Co., insgesamt kassierten die Salzburger in der vergangenen Spielzeit überhaupt nur zwei Niederlagen (beide auswärts...im November in Klagenfurt, im April in Graz). Auch wenn zum damaligen Zeitpunkt der Meistertitel für die Mozartstädter bereits vorzeitig feststand, die sieggewohnten Roten Bullen wollten keineswegs verlieren und sinnen nun auf Revanche.

Demgegenüber ist das Duell mit dem Meister für Sturm Graz der "Startschuss" für spannende Wochen, in denen für die Elf von Chefcoach Christian Ilzer auch die Teilnahme an der Champions League möglich ist, womit man den Salzburgern in die Königsklassen-Gruppenphase im Herbst folgen würde. Nach dem Duell mit den Roten Bullen wartet am Mittwoch in der 3. Qualirunde der Champions League der ukrainische Rekordmeister Dynamo Kiew (Abflug nach Łódź: Dienstag).

Christian Ilzer: "Mit Samstag beginnt die intensive Phase, Top-Spiele und Top-Herausforderungen folgen. Es muss uns gelingen, unser maximales Potential abzurufen."

Beim 1:1 zum Liga-Auftakt beim WAC, wobei Sturm in der 2. Halbzeit lange Zeit nach Affengrubers Ausschluss zu Zehnt spielte, wurde vor allem der verletzte Leader Jakob Jantscher (Faserriß) schmerzlich vermisst. Sein Coach bezeichnete die Leistung in der Lavantal Arena als "schwer ausbaufähig".

Der 44-jährige Steirer: "Wir haben es nicht geschafft, gegen einen hoch pressenden Gegner fußballerische Lösungen zu finden. Andererseits haben wir in den letzten Spielen in Wolfsberg in der Defensive selten so wenig zugelassen. Und wir haben in dieser Woche daran gearbeitet, mehr Lösungen, mehr Angebot in unserem Spiel zu finden."

Bei der Heimpremiere in der zweiten Runde der Admiral Bundesliga dürfen wir den Meister @RedBullSalzburg in der Merkur Arena willkommen heißen. #sturmgraz #AdmiralBL #STURBShttps://t.co/sEHg8vVA5G — SK Sturm Graz (@SKSturm) July 29, 2022

Der FC Red Bull Salzburg hat auch nach dem erneuten personellen Umbruch und Abgang von Leistungsträgern schnell wieder eine neue, schlagkräftige Mannschaft und sofort in die "Erfolgsspur" gefunden. Souveräner Sieg im UNIQA-ÖFB-Cup und zum Liga-Auftakt für die Roten Bullen, die "nebenbei" dann auch noch im "Probe-Galopp" vor ausverkaufter, begeisternder Kulisse in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim am Mittwochabend das europäische Fußball-Schwergewicht FC Liverpool um Chefcoach Jürgen Klopp mit 1:0 besiegten.

Chefcoach Matthias Jaissle: "Wir sind natürlich sehr froh über den erfolgreichen Start gegen die Austria, aber wir können das auch ganz gut einordnen. Einige Dinge haben wir schon sehr gut gemacht. Wir haben jedoch in manchen Bereichen auch noch Luft nach oben, sind noch nicht bei 100 Prozent." Der 34-jährige Süddeutsche weiter: "An unser letztes Spiel in Graz haben wir keine so guten Erinnerungen, das wollen wir dieses Mal wieder besser machen."

Jaissle hat gehörig Respekt vor dem Vizemeister "Die Entwicklung bei Sturm ist richtig gut. Die Grazer sind in dieser Saison zu Recht sehr ambitioniert."

Stürmer Benjamin Šeško ergänzte: "Wir wissen, dass wir gegen Sturm Graz auf der Hut sein müssen und eine Topleistung brauchen. Sturm war schon in der letzten Saison unser härtester Gegner und hat es da über die ganze Saison hin richtig gut gemacht."

Auch Christian Ilzer hatte bei seiner Pressekonferenz Lob für den kommenden Gegner parat: "Die Mannschaft ist wieder bärenstark. Ein klarer Sieg mit 3:0 gegen den Vorjahresdritten, und gegen Liverpool haten sie ihre enorme Stärke gezeigt." Insbesondere im Umschalt- und Konterspiel. Der Sturm-Coach: "Da haben sie unglaubliche Klasse". Nachsatz: "Basis wird eine Topverteidigung sein, und wir müssen mit brutalem Selbstvertrauen in die eigenen Stärken in das Spiel gehen."

Sturm muss bis auf weiteres auf Angreifer Jakob Jantscher verzichten, der wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade ausfällt. Der 33-jährige Routinier trainierte am Donnerstag angeblich erstmals wieder aktiv am Platz. Allerdings nicht mit der Mannschaft, sondern mit Physio-Betreuern. Einen Einsatz am kommenden Mittwoch im CL-Quali-Hinspiel wollte Ilzer jedoch nicht ganz ausschließen. Länger werde es bei Otar Kiteishvili dauern, der sich mit einer chronischen Verletzung der Achillessehne herumschlägt. Jammern wollte Ilzer aber nicht, "weil wir haben eine gute Dichte im Kader".

Bei Salzburg fehlt Rekordtransfer Lucas Gourna-Douath, der sich im Training eine Bänderverletzung zugezogen hat. Auch Justin Omoregie (Oberschenkel), Kamil Piątkowski (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) sind nicht einsatzbereit. Ob Junior Adamu (Knie) und Nicolás Capaldo (Knöchel) Samstagabend in Graz-Liebenau mitwirken, ist derzeit noch offen.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty