Das Duell Vizemeister kontra Meister - SK Puntigamer Sturm Graz gegen FC Red Bull Salzburg - endet mit 2:1. Die wichtigsten Statements zu dieser Samstagabend-Partie des 2. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

Liefen Sturm Graz über weite Strecken der Partie hinterher: Die Roten Bullen mit ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber, re. Tomi Horvat.

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (24.) Højlund, 2:0 (51.) Højlund (Assist Dante), 2:1 (87.) Kjaergaard (Assist Ulmer). Z: 12.300. Schiedsrichter: Julian Weinberger.

"Du gewinnst große Spiele im Vorfeld"

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz) über..

.…das Spiel: „Wir haben in jedem Detail das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die Mannschaft war überragend im Fokus und hat an ihre Stärken geglaubt.“



…wann er bemerkt habe, wann ein Sieg möglich wäre: „Ich habe von Beginn an gespürt, dass da was geht. Du gewinnst große Spiele im Vorfeld. Bevor das Spiel beginnt, musst du im Kopf die Überzeugung haben den Gegner zu schlagen, sonst wird das nicht passieren. Mit dieser Überzeugung sind wir auf den Platz gegangen. Wir hätten viel höher führen können. Wir haben einen verdienten Sieg eingefahren.“



…das Auftreten seiner Mannschaft: „Wir waren absolut am Punkt und so fokussiert auf das Spiel. Unsere Zielrichtung war klar und die haben wir im Spiel vorgegeben. Wir haben top verteidigt und waren sehr aggressiv.“



…die Wichtigkeit des Sieges in Hinblick auf das Champions-League-Qualifikationsspiel: „Wir müssen uns körperlich und im Kopf regenerieren, dass wir unser volles Potenzial abrufen können. Wenn wir unser volles Potenzial abrufen, dann sind wir in der Champions League-Quali ein Gegner, der diese Hürde packen kann. Es muss so wie heute alles passen, um solche Mannschaften zu schlagen.“



…ob Jakob Jantscher gegen Dynamo Kiew wieder fit ist: „Wir haben probiert, ihn für Mittwoch fit zu bringen. Es war ein bisschen zu viel für ihn und er musste zwei Schritte zurückgehen. Für Mittwoch wird es sehr eng.“

"Hexenkessel in Istanbul bleibt uns erspart"

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…den kommenden Gegner Dynamo Kiew: „Am Ende bin ich über Kiew froh, aber nicht, weil sie die schlechtere Mannschaft sind. Im Gegenteil. Ich glaube, dass uns der Hexenkessel in Istanbul erspart bleibt. Bei der Stimmung wäre ich mir nicht sicher, wie unsere Jungs darauf reagieren.“



…Eindruck von Dynamo Kiew: „Dynamo Kiew ist eine physisch starke Mannschaft, das haben sie in Istanbul gezeigt, obwohl sie seit einem halben Jahr keinen Meisterschaftsbetrieb haben. Sie haben technisch super ausgebildete Spieler und das wird richtig schwer. Kiew ist klar über uns zu stellen. Wir brauchen zwei richtig gute Tage.“



…möglichen Transfer von WAC-Innenverteidiger Dominik Baumgartner: „Es hat längere Zeit keinen Kontakt gegeben. Ich will es aber nicht ausschließen, vielleicht passiert noch was. Wir haben die Augen an anderen Positionen offen. Der Herbst wird intensiv. Da brauchen wir eine sehr gute und breite Bank.“

"Dass Salzburg den Meistertitel gebucht hat, ist auch klar"

Kapitän Stefan Hierländer (SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Es war eine unglaublich gute Leistung. Speziell in der 1. Halbzeit haben wir wenig zugelassen. Wir haben die 2. Halbzeit größtenteils gut gestaltet und hätten das dritte Tor machen können. Mit dem Anschlusstreffer wird es eng und Salzburg hat uns mit ihrer Qualität das Leben sehr schwer gemacht. Über 90 Minuten gesehen war der Sieg verdient. Zum Schluss haben wir leidenschaftlich verteidigt. Nur so geht es gegen Salzburg. Wenn man sich das Stadion anhört, sind alle zufrieden.“



…ob Salzburg nach wie vor der Top-Titelkandidat sei: „Die Saison hat erst zwei Runden. Wir gehen seriös und demütig mit der Situation um. Das ist ein schöner Sieg und den feiern wir in der Kabine. Trotzdem können wir es noch besser machen. Dass Salzburg den Meistertitel gebucht hat, ist auch klar.“



Matchwinner & Doppeltorschütze Rasmus Höjlund (SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Es war schön, dass wir sie heute fertig gemacht haben. Die Atmosphäre war fantastisch, es hat alles gepasst. Jedes Tor zählt, umso mehr Spaß macht es gegen so einen Gegner zu treffen.“



…kommende Aufgaben: „Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bis wir unser Leistungsmaximum erreichen. Wir machen gute Schritte nach vorne. Gegen Kiew brauchen wir unsere beste Leistung. Wir hoffen, dass wir in die Play-Offs kommen.“





Dem eingewechselten Maurits Kjærgaard blieb nurmehr das Anschlusstor, li. der Grazer Gazibegovic.

"Deswegen gibt es nichts in Frage zu stellen"

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bul Salzburg) über...

…das Spiel: „Wenn die Grundtugenden nicht auf den Platz kommen, dann hat man gegen so eine Topmannschaft in der Liga keine Chance.“



…das erste Gegentor: „Es ist ein unglücklicher, aber unnötiger Umstand.“



…ob durch Patzer eine Torhüterdebatte entsteht: „Wir schenken Philipp (Köhn, Anm.) das Vertrauen, weil er über lange Zeit gute Leistungen gebracht hat. Das ist nun mal die Torhüterposition. Du machst einen Fehler und daraus resultiert ein Tor. Deswegen gibt es nichts in Frage zu stellen. Wir haben uns das selbst zuzuschreiben.“



Nicolas Seiwald (FC Red Bull Salzburg) über...

…das Spiel: „Wir haben uns in der 1. Halbzeit mit Sturms Spielweise sehr schwergetan. Sie waren aggressiver und haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Wir haben verdient verloren.“



…warum Salzburg heute mit Sturm nicht zurechtkam: „Das ist Kopf- und Mentalitätssache. Das haben wir nicht auf den Platz gebracht. Wir müssen immer über hundert Prozent geben, bei jedem Spiel. Das ist vor allem in Graz kein Selbstläufer. Da tun wir uns immer schwer.“

"Ich sehe blöd aus und nehme den Fehler auf meine Kappe“

Torhüter Philipp Köhn (FC Red Bull Salzburg) über...

...das Spiel: „Wir haben von Beginn an keinen Zugriff bekommen. Sturm hat es gut gemacht, früh gestört und ihre Chancen genutzt.“



…seinen Patzer beim ersten Gegentreffer: „Da braucht man nicht drum herumreden. Ich sehe dabei schlecht aus. Wenn ich einen Fehler mache, dann ist es ein Tor. Ich will Bernardo nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Wir gehören zusammen. Ich sehe blöd aus und nehme den Fehler auf meine Kappe. Jetzt geht der Blick nach vorne.“



…"Angstgegner" Sturm: „Sie haben nicht ohne Grund letztes Jahr den zweiten Platz gemacht und stehen jetzt in der Champions League Qualifikation. Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird. Wir haben unseren Stiefel nicht durchspielen können, wie wir wollten.“

Sometimes you win, sometimes you learn. ⏳ pic.twitter.com/GajP4zW1Ca — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 30, 2022

"Dieses Tor hat seinen Marktwert schlagartig erhöht"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

...das Spiel: „Sturm hat sehr wenig zugelassen. Sturm war überragend, aber Salzburg hat nicht das Niveau gezeigt, das wir gewohnt sind. Salzburg hat das Spiel im Vorfeld verloren.“



…Rasmus Höjlund: „Dieses Tor hat seinen Marktwert schlagartig erhöht.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL