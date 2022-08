Alle Jahre wieder verliert der TSV Egger-Glas Hartberg im August bzw. "Sommer-Schlussverkauf" Topspieler: im Vorjahr Leistungsträger Sascha Horvath zum LASK (plus Felix Luckeneder), heuer Donis Avdijaj. Wie der Klub aus der Ost-Steiermark in seiner heutigen Presseaussendung vermeldet, wechselt der Unterschiedsspieler und Doppel-Torschütze der 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 mit sofortiger Wirkung zum FC Zürich und zeichnet einen 3-Jahresvertrag bis Sommer 2025. Trainer des amtierenden Schweizer Meisters ist Ex-ÖFB-Teamchef und Ex-Sturm Graz-Coach Franco Foda.

Über die Ablösesumme des im deutschen Osnabrück geborenen Donis Avdijaj, der sechs Länderspiele (2 Tore) für den Kosovo absolvierte, wurde zwischen den Vereinen Stillschweigen vereinbart.

Der 25-Jährige war exakt 11 Monate beim TSV Egger Glas Hartberg und absolvierte 23 Pflichtspieleinsätze für die Blau-Weißen. Avdijaj erzielte dabei sieben Treffer, beim Auftakt gegen Altach einen Doppelpack. Beim gestrigen Auswärtsspiel bei der WSG Tirol fehlte der agile Offensivakteur bereits.

"Abgang schmerzt sehr"

TSV-Obmann und -Geschäftsführer Erich Korherr: "Der Abgang von Donis schmerzt natürlich sehr. Er war richtig gut in Schuss und ein absoluter Kreativspieler und Leistungsträger. Einen Spieler seiner Qualität bekommt man nur, indem man ihm die Möglichkeit eines Wechsels einräumt.

Nun ist es passiert und wir können und möchten Donis keine Steine in den Weg legen. Er war eine Bereicherung für uns und es zeigt einmal mehr, dass Spieler, die keine einfachen Zeiten hinter sich haben oder ein großes Potenzial haben, sich bei uns in Ruhe ins Rampenlicht spielen können, um dann zu größeren Adressen im Fußball zu wechseln. Jetzt müssen wir schnellstmöglich einen adäquaten Ersatz finden."

Donis Avdijaj mit Abschieds-Nachricht

Donis Avdijaj hat noch eine Nachricht hinterlassen: "Liebe Hartberger Fans, liebe Mitspieler und liebe Mitarbeiter des Vereins, ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen, die im Vertrag vereinbarte Ausstiegsklausel in Anspruch zu nehmen. Dieser Schritt ist mir nicht leicht gefallen, weil ich hier bei Euch eine gute Zeit hatte und wir gemeinsam sportlich den Klassenerhalt geschafft haben.

Jeder Sportler ist bestrebt sich weiterzuentwickeln und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Durch meinen Wechsel nach Zürich kann ich in der laufenden Saison international spielen. Vor allem aber die Möglichkeit erneut von Franco Foda trainiert zu werden, hat mich diese Entscheidung treffen lassen. Und mit dem Dreier im ersten Spiel haben wir ja alle einen guten Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt. Vielen Dank und Euch alles Gute, Donis."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Richard Purgstaller