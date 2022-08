Überraschende Amtsniederlegung einer Persönlichkeit beim FK Austria Wien. Wie der ADMIRAL Bundesligist in seiner Presseaussendung am späten Montagnachmittag bekannt gab, hat Raimund Harreither den Traditionsklub vom Verteilerkreis gebeten, das Amt des Vizepräsidenten aus persönlichen Gründen zurückzulegen. Die Verantwortlichen der Violetten haben dem Wunsch entsprochen und werden über die Nachfolge zu gegebener Zeit entscheiden. Als Sponsor & Investor bleibt Raimund Harreither seinem "Herzensverein Austria" weiterhin erhalten.

Unternehmens-Übergabe an 2. Generation

Raimund Harreither bereitet in den nächsten beiden Jahren die Übergabe seines Unternehmens an die 2. Generation in der Familie Harreither vor. Die mit der Übergabe verbundenen zusätzlichen Belastungen und das starke Wachstum der Unternehmensgruppe Harreither im In – und Ausland, binden die zeitlichen Kapazitäten von Raimund Harreither zu 100 %. Aus diesem Grund hat er sich schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen.

FAK-Präsident Frank Hensel: „Ich möchte mich bei Raimund Harreither, im Namen der gesamten Austria-Familie, für sein großartiges Engagement für seinen Herzensverein Austria Wien bedanken. Persönlich möchte ich mich bei Raimund Harreither für seine unermüdliche Unterstützung im Präsidium und für die persönliche Freundschaft bedanken.“

"Großer Verlust für den Verein"

FAK-Vorstand Gerhard Krisch: „Raimund Harreither hat in den letzten Jahren nicht nur als Vizepräsident unsagbar viel für die Austria geleistet, dafür werden wir ihm alle immer dankbar sein. Seine Entscheidung, aus familiären Gründen kürzer zu treten, ist absolut nachvollziehbar und zu respektieren, wenngleich es für den Verein ein großer Verlust ist.

Umso mehr freut es uns, dass uns Raimund Harreither nicht nur als Sponsor und Investor erhalten bleibt, sondern auch als Unterstützer bei allen anderen Themen zur Verfügung stehen wird und wir uns auch in Zukunft regelmäßig austauschen werden. Ich möchte mich persönlich sehr herzlich für die Unterstützung in den letzten Monaten bedanken.“

Investor, Sponsor & Namenssponsoring des Nachwuchszentrums

Raimund Harreither wird dem FK Austria Wien weiter als Investor und Sponsor unterstützen. Der FAK freut sich sehr in diesem Zusammenhang verkünden zu dürfen, dass Raimund Harreither das Namenssponsoring für das neue Nachwuchszentrum für Mädchen und Buben in der Haidestraße übernommen hat.

Der 65-jährige Unternehmer ist seit 2008 als Großsponsor bei Austria Wien engagiert. Im Jahre 2015 wurde er als Vizepräsident Mitglied des Präsidiums. Seit Anfang 2022 ist Raimund Harreither zusätzlich, über die Viola Investment GmbH, als Investor an der Austria Wien AG beteiligt.



Raimund Harreither hat einen wesentlichen Anteil daran, dass Austria Wien die wirtschaftliche und sportliche Krise der letzten Jahre überwunden hat und mit dem Einstieg der Investorengruppe in eine erfolgreiche Zukunft schauen kann. Der sportliche Erfolg mit dem 3. Platz in der letzten Meisterschaft und die Qualifikation für eine Europacup-Gruppenphase in der Saison 2022/23 sind dazu ein erster Schritt.



Raimund Harreither: „Ich durfte viele interessante und unterschiedliche Menschen kennen lernen. Mein aufrichtiger Dank gilt den vielen Fans, den ehrenamtlichen, für unsere Austria messbar, engagierten Persönlichkeiten und meinen Kollegen im Präsidium, Herrn Karl Pisec sowie Präsident Hensel für seine Kompetenz und Freundschaft.“

Fotocredit: FAK