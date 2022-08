Nach seiner deutlichen Kritik beim Spiel der 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem LASK und Austria Klagenfurt (Endstand 3:1) in der Raiffeisen Arena in Pasching am Wiener Schiedsrichter Harald Lechner - Ligaportal berichtete - durch den Geschäftsführer Sport des SKA, Matthias Imhof, fasste der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga in seiner heutigen Sitzung folgende Beschlüsse - siehe nachfolgend.

Matthias Imhof (li.) hier mit Ligaportal-2. Liga-Experte Manni Bender.

Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasste in seiner heutigen Sitzung folgende Beschlüsse:

Matthias Imhof (Geschäftsführer Sport SKA): Geldstrafe: € 1.000,00 und Funktionssperre von einem Monat (bedingt bis zum Ende der Saison) - Beleidigung gegenüber einem Spieloffiziellen und Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung.

