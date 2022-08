Nachdem beim SK Sturm Graz in den bisherigen beiden Runden der ADMIRAL Bundesliga Routinier Jakob Jantscher verletzungsbedingt ausfiel, hoffte man bei den Fans der Steirer und beim Team von Christian Ilzer auf ein Comeback am kommenden Mittwoch im Hinspiel der 3. Runde der Champions League-Qualifikation gegen Dynamo Kiew - am 3. August ab 20 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Doch heute bestätigte der Grazer Chefcoach, dass es sich definitiv beim 33-jährigen Grazer nicht mehr ausgehen wird.

Mit dem Offensiv-Leader, den ein Faserriss in der Wade plagt, fehlt der Elf um Kapitän Stefan Hierländer ein "Unterschiedsspieler".

Wie Sky Sport Austria informierte, bestätige Sturm-Chefcoach Christian Ilzer bei „Alles Taktik“ wie folgt: „Die medizinische Abteilung hat alles probiert, aber leider wird er nicht rechtzeitig fit für das Spiel am Mittwoch.“

Fotocredit: Richard Purgstaller