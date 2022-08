Am morgigen Mittwoch steigt der SK Sturm Graz bekanntlich in die 3. Runde der UEFA Champions League-Qualifikation ein und trifft im Hinspiel auf neutralem Terrain im polnischen Lodz auf Dynamo Kiew - 3. August ab 20 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Das Rückspiel findet dann nächsten Dienstag, 9. August, in Graz-Liebenau statt. Heute wurde in Nyon ermittelt, gegen wen die Steirer im folgenden Play-off der Königsklase - ebenfalls Hin- und Rückspiel - treffen, wenn sich das Team von Chefcoach Christian Ilzer (Foto) gegen den ukrainischen Top-Klub durchsetzt.

So würde mit einem Aufstieg nach den Duellen mit Dynamo Kiew auf den österreichischen Vizemeister der Sieger aus Benfica Lissabon gegen Midtjylland aus Dänemark, dem Heimatland vom 19-jährigen "Blackies"-Toptorjäger Rasmus Hoejlund, warten.

Sturm hat im Falle des Aufstiegs im Hinspiel am 16./17. August Heimvorteil, das Rückspiel findet am 23. oder 24. August statt.

Wir kennen unseren Gegner bei einem etwaigen Aufstieg ins @ChampionsLeague Playoff – der Sieger aus dem Duell @SLBenfica gegen den @fcmidtjylland wartet! #sturmgraz #UCLDraw https://t.co/T4pS3Wszjj — SK Sturm Graz (@SKSturm) August 2, 2022

Fotocredit: Gerhard Pulsinger