Wie die heutige Auslosung in Nyon ergab, tritt der FK Austria Wien - in der abgelaufenen Saison Tabellendritter der ADMIRAL Bundesliga - im Fight um das begehrte Ticket für die UEFA Europa League-Gruppenphase der Saison 2022/2023 im Playoff auf einen türkischen oder tschechischen Vertreter. Die Violetten aus Wien waren bei der Auslosung gesetzt und werden in Hin- und Rückspiel am 18. bzw. 25. August auf den Sieger des Duells Fenerbahce Istanbul (Türkei) gegen FC Slovácko (Tschechien) treffen. Das Hinspiel wird im Viola Park ausgetragen. Nachfolgend Statement von Chefcoach Manfred Schmid.

Andreas Gruber, Haris Tabakovic und Co. sind fix im Herbst in einer Europacup-Gruppenphase vertreten: wird es jene in der Europa League oder Europa Conference League sein? Der Sieger des Playoffs qualifiziert sich für die Gruppenphase der UEFA Europa League, der Verlierer erhält einen Startplatz in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League.

Durch den Erfolg mit Rang 3 in der ADMIRAL Bundesliga in der abgelaufenen Saison war klar, dass das Team von Chefcoach Manfred Schmid definitiv nur ein EC-Qualispiel zu absolvieren hat und selbst bei einem verpassten Aufstieg in die Europa League-Gruppenphase zumindest jene in der Europa Conference League fix ist.

"Fenerbahce ist gespickt mit Stars"

Trainer Manfred Schmid: "Slovácko ist in diesem Duell sicher der klare Außenseiter. Fenerbahçe ist gespickt mit Stars und will nach dem Ausscheiden in der Champions-League-Quali gegen Kiew sicher alles daransetzen in die Europa League zu kommen.

Wir haben jetzt zwei Europacup-Spiele Zeit, die beiden Teams zu beobachten. Wir werden uns gezielt auf die beiden möglichen Gegner vorbereiten. Es hätte sicher ein leichteres Los gegeben, aber wir freuen uns auf die Herausforderung."



Spieltermine:

Donnerstag, 18. August (Uhrzeit offen): Austria Wien - Fenerbahçe SK/1. FC Slovácko

Donnerstag, 25. August (Uhrzeit offen): Fenerbahçe SK/1. FC Slovácko - Austria Wien

So läuft der Ticket-Verkauf

Das Bundesliga-Abo gilt – als besonderes Zuckerl – im UEFA-Europa-League-Play-Off ebenso am Eingang. Das Abo ist weiterhin unter fak.at/abo22 erhältlich.



Ab Donnerstag, den 4. August 2022, startet um 10 Uhr online sowie im Fanshop der Verkauf für Austria-Mitglieder. Jedem Mitglied stehen max. zwei Karten zu. Die Ost-Tribüne ist bereits seit Wochen mit Abos ausverkauft (Europacup-Kapazität). Sofern dann noch Tickets verfügbar sind, ist der freie Verkauf für den 8. August geplant.



So geht es im Europacup weiter

Die Sieger des Playoffs steigen in die Gruppenphase der UEFA Europa League auf. Unterlegene Teams wechseln in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League.



Die Auslosung der Gruppenphasen findet am Freitag, den 26. August (13 Uhr) statt, die Spieltage sind jeweils der 8. und 15. September, der 6., 13., und 27. Oktober sowie der 3. November 2022.

Austria Wien trifft im @EuropaLeague-Playoff auf den Sieger des Duells @Fenerbahce gegen @1_FCS.



Gespielt wird am 18. und 25. August, die Veilchen treten zuerst im Viola Park an.



🎫 Die Mitgliedschaft ist unter https://t.co/BUY3qEy1H8 erhältlich.#faklive #FAK #UEL pic.twitter.com/W3eWqx34Kj — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) August 2, 2022

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL + Harald Dostal/www.sport-bilder.at