Erstmal haben der RZ Pellets WAC - vs. Gzira United/Malta - und der SK Rapid Wien - vs. FK Neftchi Baku/Aserbaidschan - natürlich die 3. Runde in der UEFA Europa Conference League zu überstehen. Doch im Falle eines Aufstieges wurden den beiden ADMIRAL Bundesligisten aus Kärnten und Wien-Hütteldorf heute in Nyon bereits die jeweiligen Play-off-Gegner zugelost.

Demnach würden die Wölfe bei einem Überstehen der 3. Qualifikationsrunde auf den Sieger aus Molde FK/Norwegen vs. Kisvarda FC/Ungarn treffen.

Rapid-Kapitän Guido Burgstaller (Foto) und die Grün-Weißen bekämen es bei einem Weiterkommen im Playoff der UEFA Conference League mit dem Sieger aus FC Vaduz/Liechtenstein vs. Konyaspor/Türkei zu tun.

Beide Klubs der ADMIRAL Bundesliga würden zuerst auswärts antreten und hätten im Rückspiel Heimrecht.

Spieltermine für das Play-off sind die Donnerstage 18. und 25. August.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL