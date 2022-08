Teil 2 des "Heimspiel-Doppels" für die SV Guntamatic Ried in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23. Nach Aufsteiger SC Austria Lustenau in Rd. 2 am vergangenen Samstag, gastiert am kommenden kein Geringerer wie der amtierende Vizemeister SK Sturm Graz in der josko Arena - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Mit dem eindrucksvollen und verdienten 2:1-Sieg vs. Serienmeister FC Red Bull Salzburg setzten die Steirer vergangenen Samstag ein Statement. Doch Bangemachen gilt nicht bei den Innviertlern, zumal diese in der vergangenen Spielzeit in den drei Duellen (inkl. Cup) stets mit Sturm auf Augenhöhe waren.

"DAS AUGE" des Rieder Spiels: der nahezu perfekte Pass- und Ideengeber sowie Standard-Spezialist Stefan Nutz - Assistgeber vom Dienst. Der 30-jährige, gebürtige Steirer (Judenburg) besticht durch Pass-Präzision, Ideenreichtum, Übersicht und jede Menge Spielverständnis.

Ausgeglichene Bilanz gegen Sturm in Vorsaison

Duell-Bilanz in 2021/2022: 1:0-Heimsieg Sturm Graz im Grunddurchgang (Rd. 11), 2:2 in Ried (22. Rd.)...und dann war da noch der Cup-Coup der Innviertler im UNIQA-ÖFB-Cup-Achtelfinale am 27. Oktober in der Merkur-Arena in Graz-Liebenau, wo die Innviertler unter Christian Heinle - damals noch Interimscoach - durch Treffer der mittlerweile Ex-Rieder Ante Bajic (36.) und Luca Meisl (52.) mit 2:1 siegten. Jakob Jantscher blieb nurmehr der Anschlusstreffer (69.).

Der Sturm-Spiel-Stil scheint den Oberösterreichern zu liegen...und so rechnen sich Kapitän Marcel Ziegl & Co. auch diesmal was aus. Zumal sich bei den Schwarz-Grünen auf den Saisonstart durchaus aufbauen lässt. Souveräner Sieg in Runde 1 im UNIQA-ÖFB-Cup in Stadlau, dann ein engagierter Auftritt beim SK Rapid, wo sich die Heinle-Elf jedoch nicht belohnte und unglücklich 0:1 unterlag. Und dann vor einer Woche beim Saison-Heimspielauftakt der Dreier gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau dank dem blitzsauberen Tor des Tages nach feiner Vorarbeit von Tin Plavotic und technisch hochwertigen Abschluss vom Deutschen Julian Wießmeier (20.).

"Am Schluss lief bisschen ein Kopfkino"

Auch wenn es ein glanzloser 1:0-Sieg war. Dazu Stefan Nutz in der Retrospektive: „Gegen Lustenau war es sicher nicht unsere beste Leistung, aber unterm Strich bleibt, dass wir drei Punkte geholt haben. Wir haben davor lange nicht mehr gewonnen. Das hat man am Schluss gemerkt, da lief ein bisschen ein Kopfkino. Trotzdem hatten wir in diesem Spiel noch einige hochkarätige Chancen. Wir freuen uns über den ersten Dreier in dieser Saison und auf das nächste Spiel gegen Sturm.“

Kritischer Christian Heinle

Chefcoach Christian Heinle: „Ich habe die ganze Woche vor dem Spiel vor Lustenau gewarnt. Es ist eine mutige und spielstarke Mannschaft. Das hat sich im Spiel auch bestätigt. Wir haben nicht so schnell ins Spiel gefunden und haben durch leichte Ballverluste nicht so richtig Druck aufbauen können. In manchen Phasen sind wir dem Ball immer wieder nachgerannt.

In der 2. Halbzeit hätten wir das Spiel bei einigen Situationen früher entscheiden können. Das ist uns nicht gelungen und deshalb war es bis zum Schluss das große Zittern.“

Hoch her ging es am 6. März im letzten Duell zwischen der SV Ried und Sturm wie hier zwischen dem Grazer Goalgetter Rasmus Hoejlund (li.) und SV Ried-Innenverteidiger Tin Plavotic. Beide dürften sich auch am Samstag im direkten Aufeinandertreffen nichts schenken.

Wird Sturm inmitten zweier CL-Qualispiele rotieren?

Nun also kommt Sturm Graz in die josko Arena, wo die Steirer seit dem Wiederaufstieg der Rieder in 2020 seither bei drei Gastspielen stets gepunktet haben (2 Siege, 1 Remis). Dazu der 2:1-Coup vs. Serienmeister FC Red Bull Salzburg, Für die Grazer traf der dänische Torjäger Rasmus Höjlund doppelt (23., 51.). Der Salzburger Anschlusstreffer fiel durch Maurits Kjaergaard (87.). Somit hat die Ilzer-Elf nach zwei Runden vier Punkte (in Runde 1 beim WAC 1:1) auf dem Konto und ist noch unbesiegt.

Abzuwarten bleibt natürlich wie viele Kräfte die "Blackies" im Champions League-Quali-Hinspiel am Mittwochabend gegen Dynamo Kiew gelassen haben und ob im Hinblick auf das Rückspiel nächste Woche in Graz-Liebenau womöglich personell beim Match in Ried rotiert wird?

"Sie haben Spiel auf 2. Ball perfektioniert"

Für Rieds Regisseur und Assist-Spezialist Stefan Nutz steht fest: „Sturm Graz ist eine Mannschaft, die wenige Fehler verzeiht. Sie haben das Spiel auf den zweiten Ball perfektioniert und sind ungut zu bespielen. Wir haben aber in den letzten Spielen gegen Sturm gezeigt, dass wir sie schlagen können. Wir werden ihnen Paroli bieten und mit der Unterstützung unserer Fans können wir auch gegen Sturm drei Punkte holen.

Die Stimmung in der Mannschaft ist top. Unser Trainer legt darauf großen Wert. Das gesamte Trainerteam und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verein leisten dazu ihren Beitrag. Alle ziehen an einem Strang. Wir haben eine sehr positive Energie im Verein. Ich habe das so bisher eher selten in meiner Karriere erlebt. Das kann unser großer Trumpf sein, wenn schwierige Phasen kommen.“

"Müssen unsere Fans wieder mitnehmen"

Auch sein Trainer Christian Heinle ist zuversichtlich und hochmotiert: „Wir müssen gegen Sturm Graz jetzt wieder aggressiver werden und müssen die Sicherheit am Ball wiederfinden. Wenn wir uns nur hinten reinstellen, werden wir gegen Sturm Graz keine Chance haben. Wir müssen unsere Fans wieder mitnehmen. Die Fans haben uns gegen Lustenau wieder extrem unterstützt. Dafür möchte ich auch auf diesem Weg Danke sagen.“

Das letzte Liga-Duell

In der 22. Runde der vergangenen Saison trennten sich die SV Guntamatic Ried und Sturm Graz am 6. März in der „josko ARENA“ mit 2:2. Für die SVR scorten Stefan Nutz (46.) und Leo Mikic (78.), für Sturm Manprit Sarkaria (66.) und Innenverteidiger Gregory Wüthrich (87.). Mit dem späten Ausgleich verpassten die Innviertler damals knapp die Meisterrunde.

Fakten

In der Liga gab es zwischen beiden Teams biser 84 Duelle. Bilanz: 51 Siege Stur, 17 Siege SV Ried, 16 Remis. Gesamt-Torbilanz 146:81 für Sturm Graz.

Termin für OÖ-Derby in 2. ÖFB-Cup-Runde in Wels fixiert

UNIQA ÖFB Cup! 🏆⚫🟢

Das Spiel gegen WSC Hogo Hertha Wels findet am Mittwoch, dem 31. August statt. Anpfiff in der Hogo-Arena Wels ist um 19:30. pic.twitter.com/43g8VJo9jV — SV Ried 1912 (@svried1912) August 2, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at