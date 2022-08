Europacup-Time! Morgen Hinspiel 3. Qualifikations-Runde UEFA Europa Conference League FK Neftci vs. SK Rapid Wien - ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER! 6. Pflicht-Partie binnen drei Wochen. Das Akkord-Programm, das Grün-Weiß - wie bereits in der vergangenen Saison - zu absolvieren hat, geht weiter. Dazu die Reisezeit. Nächster Halt: Baku. Heute morgen flog der Tross der Hütteldorfer von Wien-Schwechat in die rund 2800 Kilometer entfernte Hauptstadt von Aserbaidschan. Nicht an Bord: Abwehrspieler Emanuel Aiwu (im Foto im Duell gegen Benjamin Šeško vom FC Red Bull Salzburg).

Nach Maximilian Ullmann in 2022 nächster Rapidler in Serie A?

Der 21-jährige, gebürtige Innsbrucker, der bei Rapid noch einen gültigen Vertrag bis 30. Juni 2024 hat und der im vergangenen Sommer vom FC Flyeralarm Admira Wacker nach Hütteldorf kam, wird laut Klubinformationen die Reise nach Baku nicht antreten.

Emanuel Aiwu, der bisher 38 Pflichtpartien (je 2 Tore + Assists) für Grün-Weiß und 13 ÖFB-U21-Teamspiele absolvierte, erhielt von der sportlichen Leitung des SK Rapid die Erlaubnis, für Vertragsgespräche bzw. Untersuchungen zu einem möglichen neuen Verein zu reisen.

Laut Medienberichten steht Aiwu, der am Sonntag beim Bundesliga-Match bei Austria Klagenfurt fehlte, vor einem Wechsel zum italienischen Serie-A-Aufsteiger US Cremonese. Für das Abwehr-Talent, dessen Marktwert bei 3 Mio. Euro (Quelle: Transfermarkt.at, Stand Mai 2022), wird eine Ablösesumme von ca. 3,8 Mio. Euro kolportiert.

Derweil richten seine Mannschaftskollegen den Fokus auf das nächste Conference League-Quali-Match morgen in Baku.

Nachfolgend Statements vor dem Abflug in Wien-Schwechat.

Schick: "Brutal! Supersache von Rapid-Fans"

Außenspieler Thorsten Schick vor dem Abflug über...

...Rapid-Chancen gegen Neftci: "Wir haben sehr gute Chancen, dass wir in die nächste Runde aufsteigen (Anm.: Playoff). Wir wissen, dass wir zwei sehr gute Spiele und konzentrierte Leistungen brauchen. Dann bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir diese Hürde packen werden."

...möglicher Vorteil, dass Hinspiel in Baku und nächste Woche Rückspiel vor großer Kulisse im Allianz Stadion: "Also ich spiele lieber zuerst auswärts und dann zuhause. Die Auswärtstorregel gibt es zwar nicht mehr, aber trotzdem wird es vor dann hoffentlich vollem Haus einfacher sein für uns, wenn wir noch ein gewisses Ergebnis brauchen. Jetzt haben wir erstmal das erste Spiel vor der Brust und schauen, dass wir da ein gutes Ergebnis auswärts erzielen. Damit wir dann eine Woche darauf im Heimspiel alles fixieren können."

...zusätzlichen Ansporn, dass zahlreiche Rapid-Fans die 2.800 km auf sich nehmen, um die Mannschaft live in Baku zu unterstützen: "Ja brutal. Ich habe es gestern erfahren, wie viele Fans uns da unterstützen wollen auswärts. Supersache! Wir können den Fans nur versprechen, dass wir, wie auch die letzten Spiele, alles geben werden, damit wir dort mit unseren Fans ein gutes Ergebnis feiern können."

Grüll: "Spielerisch ist noch sehr viel Luft nach oben"

Offensivkraft Marco Grüll vor dem Abflug über...

...dass Neftci Baku erst zwei Pflichtpartien absolvierte, in Runde 2 vs. Limassol, ob beide gesehen: "Ich habe mir schon die Highlights vom Rückspiel angeschaut, wie sie 3:0 gewonnen haben. Wir müssen sicher unsere Leistung zu 100% abrufen, dass wir da gewinnen können. Das ist das klare Ziel von uns."

...wie weit zu erwartende Hitze & hohe Luftfeuchtigkeit individuelle Vorbereitung auf Spiel beeinträchtigt: "Nein. Ändern kannst du es sowieso nicht. Es ist natürlich nochmal wichtiger, dass man ausreichend trinkt vor so einer Partie, weil es natürlich durch die hohe Luftfeuchtigkeit sehr, sehr anstrengend sein wird. Doch das muß dir im Endeffekt egal sein, weil das Spiel müssen wir einfach gewinnen."

...Selbstvertrauen nach vier Siegen aus ersten fünf Pflichtspielen: "Von den Ergebnissen her ist es sehr, sehr gut gelaufen. Ich glaube, es kann garnicht besser verlaufen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber jeder weiß in der Mannschaft, dass spielerisch noch sehr viel Luft nach oben ist. Doch am Anfang zählt vor allem erstmal, dass die Ergebnisse passen und du in der Quali einfach weiter kommst."

...Unterschied, ob zuerst auswärts oder zuhause: "Ich sehe es nicht so, dass es da einen Vorteil gibt. Letztes Jahr haben wir jedes Mal erst daheim gespielt und sind immer weiter gekommen. Jetzt spielen wir halt das erste Mal auswärts. Natürlich kannst du es dann im Rückspiel vor den eigenen Fans nochmal hinbiegen, falls da beim Hinspiel irgendwas nicht funktionieren wird. Aber das ist jetzt nicht in unserem Kopf drinnen. Wir wollen uns eine Superausgangslage für das Rückspiel schaffen. Das ist das große Ziel."

"Limassol ist nach 30 Minuten gegen Neftci weggebrochen"

Chefcoach Ferdinand Feldhofer über...

...das Neftci Baku erst zwei Pflichtpartien absolvierte und Gegner-Studium: "Wir haben sie natürlich schon länger beobachtet. Vor allem die Heimstärke spricht für sie. Das hängt natürlich auch mit den Strapazen der Anreise zusammen...Hitze, Fans, Platzverhältnisse. Das müssen wir annehmen und es besser machen als zuletzt Limassol, die nach 30 Minuten wirklich weg gebrochen sind. Da müssen wir schauen, dass wir physisch und mental über die ganze Zeit bereit sind."

...gegnerische Stärken: "Sie haben sehr viele erfahrene und hochtalentierte Einzelspieler. Da können sie schon Spiele entscheiden mit wenigen Aktionen."

Hoffen Greil-Einsatz in Baku

...ob Patrick Greil, der sich in Klagenfurt am Sonntag verletzt hat, für morgen Option: "Stand jetzt ist, dass das MRT relativ unauffällig war. Wir werden sehen, wie er die Trainings die nächsten zwei Tage verkraftet und ob er dann am Donnerstag bereit ist."

...Auswirkungen der Hitze & Platzverhältnisse auf eigene Taktik: "Das wird natürlich alles miteinbezogen. Wie wir auftreten wollen kann ich jetzt natürlich nicht verraten. Ziel ist ein gutes Ergebnis und wir wollen im besten Fall mit einem Sieg heimfahren."

