Wie viele Talente in den vergangenen Jahren, die in der Mozartstadt kommen und gehen, ist auch er beim FC Red Bull Salzburg eine Art "Versprechen in die Zukunft": Maurits Kjærgaard. Auch der 19-jährige Däne hat sich, seit er im Juli 2019 aus seinem Heimatland aus der Jugend von Lyngby BK zu den Roten Bullen und mit 16 Jahren in ein neues Land wechselte, enorm weiter entwickelt und über Salzburgs Kooperationsklub FC Liefering den Sprung in den Kader des Serienmeisters der ADMIRAL Bundesliga geschafft. Der Youngster unterschrieb nun ein neues Arbeitspapier bis Juni 2026.

Maurits Kjærgaard, im Bild bei seinem Traum-Tor gegen Weltklasse-Torhüter Manuel Neuer und den FC Bayern München am 8. März im Champions League-Achtelfinal-Rückspiel in der Allianz Arena, erzielte am vergangenen Wochenende bei 1:2-Niederlage bei Sturm Graz nach seiner Einwechslung das (späte) Anschlusstor und unterschreibt beim FC Red Bull Salzburg einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Der 19-jährige Däne kam im Sommer 2019 aus dem Nachwuchs von Lyngby BK nach Salzburg und spielte zunächst als Kooperationsspieler beim FC Liefering. In den 47 Matches in der ADMIRAL 2. Liga gelangen dem Linksfuß sieben Tore und 14 Assists. Zudem war der groß gewachsene Youngster (1,92 m) auch im UEFA Youth League-Team bei insgesamt vier Matches mit dabei.

Mit der Saison 2021/22 rückte der dänische U21-Teamspieler dann fix in den Kader der Roten Bullen auf und kam im Lauf der letzten Monate immer besser zur Geltung. Mittlerweile hat er bereits 29 Einsätze und fünf Treffer (u. a. in der UEFA Champions League beim FC Bayern München) auf seinem Konto.

"Wird schon heuer eine sehr wichtige Rolle in Mannschaft einnehmen"

Sportdirektor Christoph Freund: „Mau hat sich im Laufe der letzten Saison richtig gut entwickelt, ist immer besser in Schwung gekommen und schöpft sein immenses Potenzial immer besser aus. Weil wir aber überzeugt sind, dass da noch sehr viel mehr kommen wird, sind wir glücklich über diese langfristige Vertragsverlängerung. Ich bin mir sicher, dass Mau schon heuer eine sehr wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird.“

Maurits Kjaergaard: „Ich bin mit meiner ersten Saison beim FC Red Bull Salzburg insgesamt sehr zufrieden, weil ich zu den tollen Erfolgen schon ein wenig beitragen konnte. Das freut mich und spornt mich an, meinen Weg hier fortzusetzen und hart zu arbeiten, damit ich noch mehr Einsatzzeit bekomme und mich weiterentwickle. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist dafür noch mehr Motivation.“

✍️ Maurits #Kjaergaard verlängert bis 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 3, 2022

