Der LASK gastiert am Samstag, den 6. August (17 Uhr, Ligaportal Live Ticker) in Runde 3 der ADMIRAL Bundesliga beim Wolfsberger AC. Beide Teams sind in der laufenden Saison bewerbsübergreifend noch unbesiegt.

Im dritten Liga-Spiel der Saison folgt für den LASK das dritte Duell mit einem Meistergruppen-Teilnehmer der Vorsaison. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Austria Klagenfurt und einem 1:1 bei der Wiener Austria steht nun ein Gastspiel beim WAC an. Gegen die Lavanttaler konnte der LASK in der Vorsaison nicht anschreiben, beide Spiele gegen Wolfsberg endeten 0:1.

In der laufenden Saison wollen die Linzer diese Bilanz wieder aufbessern, die Lavanttal-Arena erwies sich in den vergangenen Jahren auch grundsätzlich als guter Boden für die Schwarz-Weißen. Der jüngsten Niederlage im März ging eine Serie von neun ungeschlagenen Auswärtsspiele gegen den WAC voraus.

Ungeschlagen ist auch der WAC in der laufenden Saison: Nach einem 4:1-Sieg gegen den SV Kuchl im ÖFB-Cup startete die Elf von Trainer Robin Dutt in der Liga mit zwei Remis gegen Sturm Graz (1:1) und Altach (2:2). Und auch das UECL-Quali-Hinspiel gegen den maltesischen Klub Gzira United endete 0:0-Unentschieden. Somit treffen am Samstag zwei Teams aufeinander, die in der laufenden Saison noch ohne Niederlage sind.

Cheftrainer Didi Kühbauer:

„Der WAC bringt viel Qualität mit, das haben sie in den letzten Jahren immer wieder und mit hoher Konstanz bewiesen. Wir werden auswärts alles abrufen müssen, insbesondere auch im körperlichen Bereich. Unser Saisonstart war solide, wir sind auf einem guten Weg - daran wollen wir in Wolfsberg anknüpfen."

Fotocredit: Josef Parak