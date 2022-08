Am morgigen Samstag, den 6. August, empfängt der TSV Egger Glas Hartberg in der 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga im zweiten Heimspiel der noch jungen Saison 2022/2023 Serienmeister FC Red Bull Salzburg, für den es nach dem Gastspiel am vergangenen Samstag bei Sturm Graz erneut in die Steiermark geht. Ankick ist wieder um 19:30 Uhr - im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter der Partie in der Profertil Arena ist der Wiener Harald Lechner.

Hartbergs Patrick Farkas (geb. in Oberwart), hier noch im Dress vom FC Red Bull Salzburg, will es gegen seinen Ex-Klub aus der Mozartstadt, für den der 29-jährige Abwehrspieler von 2017 bis 2021 in vier Jahren 61 Pflichtpartien (5 Tore, 10 Assists) absolvierte, natürlich wissen.

Underdog kontra Rote Bullen

Wie der TSV Hartberg in seiner heutigen Klubaussendung bezüglich der Spiel-Vorschau klar zum Ausdruck bringt, sehen sich die Schützlinge von Chefcoach Klaus Schmidt gegen die Roten Bullen als klarer Außenseiter, geben sich "aber kämpferisch und wollen alles unternehmen, um sich bestmöglich zu verkaufen."

Cheftrainer Klaus Schmidt: "Morgen steht ein großes Spiel in der Profertil Arena am Programm. Wir bekommen Besuch vom amtierenden Meister und Cupsieger. Alleine das verspricht ein Spektakel. Es wird ein Spiel, in dem wir alles abrufen müssen, um Zählbares mitzunehmen. Es ist immer sehr speziell gegen Salzburg zu spielen. Wir hoffen, dass der Rahmen passt, dass das Stadion sehr gut gefüllt ist und es einen super Flutlichtabend um 19:30 Uhr in Hartberg gibt."

Abwehrspieler und Ex-Salzburg-Akteur Patrick Farkas: "Die Vorfreude ist riesig wenn der Serienmeister nach Hartberg kommt. Der Respekt ist natürlich sehr groß, Angst haben wir aber auf keinen Fall. Wir werden uns gut vorbereiten und hoffen, dass viele Zuschauer ins Stadion kommen.

Dann wollen wir dem Meister Paroli bieten, mit etwas Spielglück und Umsetzung des Plans auch gegen Salzburg punkten und zuhause ungeschlagen bleiben. Natürlich freue ich mich auch persönlich enorm auf das Duell mit dem Ex-Verein. Wir werden versuchen mit der Unterstützung der Fans einen richtigen Kampf abzuliefern."

Tickets sind laut Klubinformationen des TSV noch ausreichend verfügbar und können nach wie vor online oder am heutigen Freitag und morgen Vormittag an den Vorverkaufsstellen bzw. an der Tageskassa ab 17:30 Uhr erworben werden. Stadionöffnung ist um 18 Uhr.

Die schwerste aller Aufgaben wartet! Im Duell der Gegensätze trifft unser Team im Heimspiel am Samstag (19:30 Uhr) auf den Serienmeister @RedBullSalzburg.



Alle Infos zum Spiel findet ihr in unserer Vorschau: https://t.co/Z3CngDKUZo#htbrbs #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/7FVupicPLD — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) August 4, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at