Nach der 0:3-Niederlage beim FC Red Bull Salzburg und dem 2:2 daheim gegen den LASK peilt Austria Wien im dritten Anlauf, respektive in Rd. 3 der ADMIRAL Bundesliga, auswärts beim SCR Altach - Sonntag, 7. August, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - den ersten Dreier an. Apropos Drei: drei Punkte wurden dem Vorjahres-Dritten ja mit Saisonstart "am grünen Tisch" abgezogen, sodass die Schützlinge von Chefcoach Manfred Schmid derzeit noch mit 2 Zählern im Minus und folglich am Tabellenende stehen. Schmids unmissverständliches Ziel im Ländle daher: mit drei Punkten heimkehren in die Bundes-Hauptstadt.

Lukas Mühl vor seinem ersten Liga-Auswärtsspiel als Kapitän, nachdem der 25-jährige Deutsche zum Auftakt in Salzburg noch fehlte, um Vaterfreuden zu erleben.

Beide Teams warten noch auf ersten Liga-Saisonsieg

Die Veilchen trainieren am Samstag-Vormittag noch einmal in Wien-Favoriten und machen sich dann auf den Weg nach Vorarlberg. Dort wollen Lukas Mühl & Co. nach den Auftaktpartien gegen Salzburg (0:3) und LASK (1:1) erstmals in dieser Saison voll anschreiben. Altach holte bisher gegen Hartberg (1:2) und WAC (2:2) ebenfalls einen Punkt.

"...das sollte mehr als eine Warnung sein"

Austria-Chefcoach Manfred Schmid: „Altach hat zuletzt beinahe den WAC geschlagen, das sollte mehr als eine Warnung sein, aber unser Ziel ist, den ersten Saisonsieg zu feiern. Von einem Selbstläufer sind wir allerdings so weit entfernt wie Wien von Altach.

Wir haben gegen Salzburg eine Halbzeit lang und gegen den LASK über weite Strecken gute Leistungen gezeigt. Wir sind auf einem guten Weg, können eine hohe Intensität gehen und kommen zu guten Torchancen.“

"Altach von damals hat mit dem von jetzt nicht mehr viel gemeinsam"

Beim letzten Aufeinandertreffen feierte die Austria zum Frühjahrsauftakt im Februar durch Tore von Manfred Fischer und Noah Ohio einen 2:0-Sieg in Vorarlberg: „An Altach haben wir in erster Linie gute Erinnerungen, wir haben dort zuletzt ein Topspiel abgeliefert. Das Altach von damals hat aber mit dem Altach von jetzt nicht mehr viel gemeinsam: sie haben einen neuen Trainer, neue Abläufe und eine komplett neue Spielidee“, erklärt Schmid.

Personal-News

Es fehlen die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Matan Baltaxa und Marko Raguž. Auch Johannes Handl fällt aufgrund der Schulterverletzung, die er sich in der 1. Runde beim Auswärtsspielg gegen den FC Red Bull Salzburg zuzog, bis auf Weiteres aus.

Wir sind bereit – ihr auch? 🤩💜



Ab sofort läuft der geschützte Vorverkauf für unser Heimspiel im @EuropaLeague-Playoff am 18. August um 21:00 Uhr im Viola Park.



🎫 Tickets gibt's im Fanshop oder online unter https://t.co/Zg3435iUZ6 nach dem Login#faklive #UEL

📸 @MrShaked pic.twitter.com/48QyXA7qQ7 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) August 4, 2022

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL