Große Trauer am heutigen Freitag beim LASK um einen großen Gönner, Funktionär, Mäzen, Förderer der Athletiker: Am heutigen 5. August stand das vielleicht reinste schwarz-weiße Herz des LASK still. Helmut Oberndorfer ist friedlich eingeschlafen. Eine große Persönlichkeit! RIP, Helmut Oberndorfer!

Gesundheitlich beeinträchtigt, hatte Helmut Oberndorfer schweren Herzens bereits letzten Herbst die Reise zu einem Europacup-Spiel abgesagt. Und als der große Gönner des LASK am 9. Juli gegen Frankfurt im Paschinger Stadion war, musste er gestützt werden.

Ehe gestern - eine Woche vor seinem 75. Geburtstag - die Kraft endgültig zu Ende ging und Helmut Oberndorfer friedlich eingeschlafen ist.

Der LASK gedenkt Helmut Oberndorfer wie folgt in einem emotionalen Nachruf:

"Leider viel zu früh, auch um noch sein Herzensprojekt, die Raiffeisen Arena, in aller Pracht bewundern zu können. Helmut Oberndorfer war nicht nur für den LASK unersetzlich, er war der LASK. Als die Freunde des LASK 2013 den Verein übernahmen, war er einer der wichtigsten. Bereits lange Jahre davor galt der Gunskirchener Bauunternehmer oftmals als der heimliche Präsident. Unter der neuen Führung des LASK wurde er es auch.

Als Vize- und Ehrenpräsident Helmut Oberndorfer geht er wie kein anderer in die Vereinsgeschichte ein. Nicht nur, dass er mit seinem Bauunternehmen all die Jahre ein großzügiger Unterstützer und Förderer des Vereins war. Er hatte auch immer ein offenes Ohr für große und kleine Anliegen aller Mitglieder. Er war ein wunderbarer Ehegatte, Vater, Onkel, und Opa, der mit einigen seiner Enkelkindern jedes Heimspiel besuchte, mitfieberte, sich freute, litt, aber niemals öffentlich kritisierte.

Helmut war kein Mann der großen Worte. Er ließ lieber Taten sprechen. Immer konnte man sich auf sein Wort verlassen. Immer half er, wenn er konnte. Nun bleibt nichts, außer weiter zu machen, wie er es wollte. Nach vorne schauen, auch wenn’s schwierig wird, sich nicht rausbringen lassen vom großen Ziel. Das fällt uns verdammt schwer, lieber Helmut.

Denn der LASK wird nie wieder der sein, der er mit dir war. Aber wir versprechen dir, dein Erbe in deinem Sinne fortzuführen. Gut aufzupassen, auf deinen LASK. Schwarz-Weiß ein Leben lang. Schwarz-Weiß über das Leben hinaus. Wir werden dich furchtbar vermissen. In Gedanken sind wir bei deiner Familie, stehen alle zusammen."

Fotocredit: LASK