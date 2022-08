Erling Haaland, Patson Daka, Karim Adeyemi...nahtlos reihte sich ein Top-Torjäger beim FC Red Bull Salzburg an den anderen...wurden stets nach Abgängen Lücken geschlossen. Mit dieser Saisaon der ADMIRAL Bundesliga drängt sich beim Serienmeister der nächste ambitionierte Stürmer auf: Benjamin Šeško. Der 19-jährige, 1,95 Meter große slowenische Nationalspieler (13 Einsätze, 2 Tore für sein Land) ist längst auf dem Radar internationaler (Top-)Klubs und weckt Begehrlichkeiten. Laut Sky Sport Austria habe sich die Nr. 30 der Roten Bullen nun entschieden, ob der Rohdiamant diese Saison die Mozartstadt verlassen wird.

Demnach sei ein Transfer von Benjamin Šeško, der beim FC Red Bull Salzburg noch Vertrag bis Juni 2026 (!) hat, in diesem Sommer trotz des Interesses von internationalen Topklubs - wie u.a. FC Chelsea London oder Manchester United aus der Premier League - derzeit kein Thema.

Sky-Reporter Marko Stankovic bei „Transfer Update – Die Show“: „Nach unseren Informationen will Šeško noch ein Jahr in Salzburg bleiben, damit er auch so einen Sprung macht wie ein Erling Haaland. Das ist der Plan von Šeško. Spätestens nächstes Jahr sprechen wir bei ihm über einen richtig guten Transfer."

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty