Der LASK setzt sich auswärts beim Wolfsberger AC in der Lavanttal Arena vor 3.000 Besuchern in beeindruckender Manier mit 5:1 (4:0) durch. Mann des Spiels: Marin Ljubičić, der einen Viererpack zum zweiten Linzer Saisonsieg in der ADMIRAL Bundesliga beisteuerte und persönlich nach drei Runden das halbe Dutzend an Treffern vollmachte! Demgegenüber nach der Nullnummer am vergangenen Mittwoch im Hinspiel der 3. Runde in der UEFA Europa Conference League-Qualifikation gegen Gzira United/Malta (im Wörthersee Stadion Klagenfurt) eine wahre "Bruchlandung" für die Eurofighter aus Kärnten.

Torschütze vom Dienst: Marin Ljubičić (hier im Auftakt-Match beim 3:1 vs. Austria Klagenfurt)...der Sommer-Neuzugang der Linzer ist ein wahrer Volltreffer, scorte bisher in jedem der drei Ligaspiele und führt die Torschützenliste mit stolzen 6 Treffern aus drei Partien klar an. Dazu traf der 20-jährige Kroate auch noch in der 1. Runde des UNIQA-ÖFB-Cup per Triplepack...macht 9 Treffer in vier Pflicht-Partien für die Athletiker. Welch eine Quote!

Blitztor durch Marin Ljubičić, der eine neue Benchmark setzt

Der LASK, der im Gedenken an den verstorbenen Vizepräsidenten Helmut Oberndorfer mit Trauerflor auflief, legte im Lavanttal einen Blitzstart hin: Den ersten Angriff des Spiels brachte Thomas Goiginger per Maßflanke von rechts in den Strafraum, wo Marin Ljubičić ideal postiert war und nach handgestoppten 30 Sekunden wuchtig zur 1:0-Führung einköpfte. Damit stellte der 20-jährige Neuzugang eine vereinsinterne Bestmarke auf: Er ist der erste LASK-Spieler seit Gründung der Bundesliga (1974), dem in seinen ersten drei Liga-Spielen ein Treffer gelang.

Die Linzer schnürten den WAC, der kurzfristig Abwehrspieler Luka Lochoshvili an US Cremonese (Serie A) abgab und für den Abwehrspieler Dominik Baumgartner erstmals wieder in der Liga mitwirkte, in der eigenen Hälfte ein und erspielten sich zahlreiche Gelegenheiten.

In der 8. Minute war es Thomas Goiginger, der über die rechte Angriffsseite zum Sololauf ansetzte, am Strafraumeck nach innen zog und schließlich unwiderstehlich ins lange Eck zum 2:0 und seinem zweiten Saisontor vollendete. Das 3:0 erzielte dann wieder die neue schwarz-weiße Torgarantie namens Marin Ljubičić: In der 20. Minute ereilte der Leihspieler von Hajduk Split (Anm.: LASK mit Kauf-Option) einen ideal getimten Laufpass von Hyun-seok Hong und lief WAC-Keeper Hendrik Bonmann im Eins-gegen-Eins keine Chance.

In der 37. Minute durfte der umtriebige Kroate zum dritten Mal jubelnd abdrehen: Diesmal ließ Marin Ljubičić WAC-Verteidiger Simon Piesinger am linken Strafraum-Eck mit einer Finte aussteigen und setzte den Ball überlegt ins lange Eck – 4:0. Triplepack!

Ein 20-jähriger Kroate von "Wölfen" nicht zu bändigen

Auch im 2. Durchgang gab der LASK klar den Ton an und fand in der 57. Minute nach einem Gegenangriff eine Überzahlsituation vor. Thomas Goiginger bediente den im Zentrum freistehenden Keito Nakamura, dessen Schuss noch von der Linie gekratzt wurde. Doch Marin Ljubičić reagierte geistesgegenwärtig und staubte ab – 5:0.

Drei Minuten später markierte Wolfsbergs Michael Novak den Ehrentreffer für die Gastgeber, er drückte einen Abpraller aus kurzer Distanz über die Linie. Am verdienten Sieg des LASK änderte dieser Treffer freilich wenig, in den Schlussminuten verwalteten die Linzer Athletiker, für die der eingewechselte Welser Robert Zulj zu seinem Bundesliga-Comeback kam und sein Debüt im LASK-Dress gab, das Ergebnis souverän und traten mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise an.

Und mit einem Marin Ljubičić, der bestimmt gut schlafen wird...nach drei Jahren gelang in der ADMIRAL Bundesliga mal wieder ein Viererpack? Der letzte Stürmer kam diesbezüglich vom WAC: Shon Weissman.

LASK mit Statement vor Brisanz-Duell gegen Rapid

Die Linzer betrieben mit dem Kantersieg beste Werbung für das bevorstehende, brisante Duell gegen den SK Rapid Wien (Sonntag, 14. August, 17 Uhr, Raiffeisen Arena in Pasching). Der WAC wartet nach zwei Remis und dieser Heimpleite gegen die Athletiker weiter auf den ersten Liga-Saisonsieg und hat in einer Woche die "große Hürde" beim Serienmeister FC Red Bull Salzburg "vor der Brust".

"Unglaublicher Auftritt von uns in 1. Halbzeit"

LASK-Cheftrainer Didi Kühbauer zum Spiel: „Speziell in der 1. Halbzeit war das heute ein unglaublicher Auftritt von uns, es war eine Top-Leistung mit dem entsprechenden Ergebnis. Wir werden trotzdem die Kirche im Dorf lassen und am Boden bleiben. Heute ist uns alles aufgegangen und die Jungs haben die Fehler des Gegners eiskalt ausgenutzt. Das 5:1 nehmen wir gerne mit.“

WAC (4-4-2): Bonmann - Jasic (46. Novak), Baumgartner, Piesinger (46. Schifferl), Scherzer (59. Gugganig) - Veratschnig, M. Leitgeb (K, 46. Vergos), Kerschbaumer, Taferner - Röcher, Baribo (46. Ballo). Trainer: Robin Dutt.

LASK (4-2-3-1): Schlager (K) – Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner – Hong (71. R. Zulj), Jovicic (82. Potzmann) – Goiginger (82. A. Schmidt), Horvath, Nakamura (71. Balic) – Ljubicic (59. Koulouris). Trainer: Didi Kühbauer.

Tore: Novak (61.); Ljubicic (1., 20., 37., 57.), Goiginger (8.).

Gelb: Taferner (19.), Röcher (45.), Bonmann (75.); Jovicic (19.).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at