Der 5:1-Auswärtssieg (mit "WOW-Effekt") des LASK, der nach der verkorksten vergangenen Saison derzeit eine Aufbruchstimmung und Euphorie erlebt, beim RZ Pellets WAC bedeutet nach bisher 15 absolvierten Partien in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 den höchsten Sieg. Nachfolgend diverse Statements zu dieser Partie der 3. Runde in der Lavanttal Arena aus beiden Lagern. Siehe auch Spielbericht.

Heftige Bauchlandung für die Eurofighter Thorsten Röcher und den WAC, links LASK-Innenverteidiger Felix Luckeneder.

RZ Pellets WAC – LASK 1:5 (0:4)

6. August 2022, Lavanttal-Arena, Z: 3.000, SR: Rene Eisner

Tore: Novak (61.); M. Ljubicic (1., 20., 37., 57.), Goiginger (8.).

„Das war ein ziemlich körperloses Spiel von uns“

WAC-Chefcoach Robin Dutt über...

…den Wechsel von Luka Lochoshvili nach Cremonese/Serie A (vor dem Spiel): „Denke wir haben alle wieder eine gute Arbeit gemeinsam geleistet. Lukas Marktwert innerhalb eines Jahres so hochzuschrauben und ich glaube, das ist der zweitbeste Transfer in der Geschichte des WAC. Die Spieler sehen jetzt, dass der Weg auch über den WAC gehen kann. Es freut uns für Luka.“



…potenziellen Wechsel von Dominik Baumgartner zu Sturm Graz: „Für den Luka brauchen wir auch erstmal einen Ersatz aber da können wir uns am internationalen Markt komplett umschauen. Die Chance, dass wir da einen finden, vor allem mit der hohen Transfersumme, die wir jetzt generieren, es sind ganz andere Summen als sie jetzt beim Dominik sind, deswegen haben wir da ganz andere Möglichkeiten.

Der Dominik ist einer der besten Österreicher hier. Offiziell ist er ja noch nicht auf dem Markt, dann wechselt er zu einem direkten Konkurrenten und wir bekommen keinen Ersatzösterreicher, deswegen sind wir uns hier aber die Hände gebunden. Der Dominik hat einen auslaufenden Vertrag. Es ist super Spieler wird sicher reinhauen dieses Jahr und dann hat er nächstes Jahr die Möglichkeit dorthin zu gehen, wo er will.“



…die Niederlage: „Ich kann nur feststellen, was am Platz passiert ist. Das war ein ziemlich körperloses Spiel. Es ging schon mit dem 1:0 los, ähnlich wie in Altach, dass ohne Druck geflankt werden kann und auch beim Kopfball so gut wie kein Körperkontakt da ist.

Dann im weiteren Verlauf der 1. Halbzeit, wenn ich mir da den Abstand von unserer letzten Kette bis zu unserem Stürmer anschaue, dann ist es ein Paradies für jeden Mittelfeldspieler vom LASK, die natürlich auch eine gewisse Qualität haben, um sich in Zwischenräumen aufzudrängen. Es war mehr als enttäuschend.“



…wie er die Mannschaft jetzt wieder aufrichten kann: „Zum nächsten Spiel bleibt jetzt wenig Zeit und da müssen die Worte mit Bedacht gewählt werden. Wir können nicht einfach drüber hinweg schauen, das geht natürlich nicht nach so einer Leistung. Ich muss meine Worte aber auch so wählen, dass sie mit Selbstvertrauen ins Spiel am Dienstag gehen. Da bin ich mit meiner Erfahrung gut beraten nach so einem Spiel nicht mit viel Emotionen die Worte laufen zu lassen.“

"Nehmen die Watschn mit, um vielleicht aufzuwachen"

Michael Novak (WAC): „System gibt die Form vor, aber dir Form fühlen müssen schon wir mit unseren Tugenden und so weiter. Wenn du dann in der 1. Halbzeit zwei Systeme spielst und bei beiden nicht gut ausschaust, dann ist es in erster Linie keine Systemfrage. Ein System kann helfen, wenn du vielleicht nicht ganz griffig bist und dann kommst du ins Spiel, aber dazu muss erstmal Laufbereitschaft, Intensität, Zweikämpfe und die Schnelligkeit im Kopf da sein. Da habe ich das Gefühl gehabt, dass es von außen ein wenig gefehlt hat, ohne es jetzt von außen klugscheißerisch beurteilen zu wollen.“

Über das kommende Conference-League Spiel: „Wenn dir nach so einer Partie der Kopf nicht hängt, dann ist was falsch. Aber darum geht es im Sport, dass du wieder aufstehst. Wie man so schön im Sport sagt, es ist gut, dass es gleich wieder weitergeht. Wir haben jetzt eine Aufgabe vor uns, die wir absolut packen können. Wir nehmen das heute mit als die Watschn, die wir brauchen, um vielleicht aufzuwachen.“

"Einen Baumi, einen Österreicher, kann man nicht einfach so ziehen lassen"

WAC-Präsident Dietmar Riegler über...

…Transfer von Luka Lochoshvili: „Jetzt ist es Cremonese, ein Aufsteiger in die Serie A in Italien. Zum Schluss waren es zwei Vereine, die sich sehr um ihn bemüht haben. Schlussendlich haben wir ihm die Entscheidung überlassen, denn finanziell war beides für uns ziemlich ähnlich. Er hat sich dann schlussendlich für Cremonese entschieden.“



…ob es ein Rekordtransfer für den WAC ist: „Der Rekordtransfer war vor zwei Jahren mit Shon Weissman für den WAC. Für den Robin Dutt ist das der Rekordtransfer unter seiner Zeit. Das freut uns für den Luca. Für ihn ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen und so soll es auch sein.“



…ob Dominik Baumgartner definitiv beim WAC bleibt: „Diese Gespräche wurden von mir immer abgewinkt. Erstens hat das finanzielle Angebot nicht gepasst und zweitens einen Baumi, einen Österreicher, kann man nicht einfach so ziehen lassen.

Beim Luka war es wesentlich anders. Einen Ausländer kann man mit einem Ausländer nachbesetzen. Sein großer Wunsch war es auch ins Ausland zu gehen, da ist es einfacher, aber natürlich hat auch das Finanzielle eine gewisse Rolle gespielt.“

„Weinen muss man bei so einer Leistung nicht"

LASK-Chefcoach Dietmar Kühbauer über...

…Verpflichtung von Akos Kecskes: „Es ist logisch, dass wir uns da verstärken haben mussten. Wir haben im Moment drei Innenverteidiger gehabt und das müsste grundsätzlich doppelt besetzt sein.“



…Leistung von Vierfach-Torschütze Marin Ljubicic: „Weinen muss man bei so einer Leistung nicht. Er ist jetzt bei sechs Toren, was nach drei Runden unglaublich ist. Wenn es so weitergehen würde, dann hätte ich nichts dagegen. Wichtiger wird sein, dass er am Boden bleibt.

Da werden wir ihn unterstützen, dass er das Ding genauso weitermacht wie heute. Jedes Mal beim Training sehe ich, dass er besser werden will. Er fragt mich nach jedem Training, was er besser machen kann. Er ist sehr willig.“



Marin Ljubicic (LASK) über...

…seinen Saisonstart (vor dem Match): „Ich habe jetzt zwei Tore in der Liga und drei im Cup geschossen, was meine Ziele betrifft und dann würde ich gerne die Saison mit 20 Treffern beenden. Noch mehr Tore wären natürlich besser, aber step by step. So viel will ich mich mit den Zahlen gar nicht herumschlagen.“



…seinen Heimatverein Hajduk Split: „Wenn du in Split geboren bist, dort dein ganzes Leben verbringst und deine Eltern, deine Freunde und alle einfach für den Verein leben und du für diesen Verein spielst, ist das einfach ein Privileg und eine Ehre. Dadurch entsteht aber auch ein großer Druck und deshalb denke ich, dass ich beim LASK bessere Leistungen erbringen werde. Ich bin aber Hajduk sehr dankbar.“

"Den Cup gewinnen und Minimum Top 3"

…Trainer Dietmar Kühbauer: „Ich hatte noch nie so einen Trainer, aber ich mag ihn sehr. Er ist sehr eigen, irgendwie in sich gekehrt, beobachtet alles von außen sieht einfach alles. Ihm entgeht nichts Punkt das gefällt mir sehr. Während des Spiels wirkt er auf der Bank ein bisschen temperamentvoll, das ist er auch, aber das hilft uns das Team auch sehr.“



…seine Saison-Ziele mit dem LASK: „Mein Ziel mit dem LASK ist es so gut wie möglich in der Liga abzuschneiden und den Cup zu gewinnen. Was die Platzierung in der Liga angeht, dann ist es Minimum Top 3.“



…seine vier Treffer: „Das habe ich noch nicht geschafft, vier Tore in einem Spiel zu schießen. Ich bin auch noch nicht so lange Profi, aber bis jetzt waren es maximal zwei.“



…was die Treffer für ihn bedeuten: „Mir bedeutet es eine Menge. Vor allem für das Selbstvertrauen ist es enorm wichtig. Versuche mich immer zu pushen und besser zu werden.“



…die österreichische Bundesliga: „Es ist sehr offen für Fußball und alle wollen Tore schießen in Österreich. Für Stürmer ist es hier sehr angenehm. Bis jetzt glaube ich, habe ich meine Aufgabe ganz gut erfüllt. Ich hoffe, ich kann meine Quote auch noch weiterhin halten.“



…ob er mehr als 20 Tore diese Saison schießen wird: „Einen Schritt nach dem anderen machen. Ich möchte fokussiert bleiben und vor allem für das Team da sein. Das ist das Wichtigste für mich. Die Treffer kommen dann von ganz alleine und die Nummer ist dann nicht so wichtig.“



…wo er sich noch verbessern kann: „Ich bin noch sehr jung und bin sehr fit, aber ich muss mich in allen Belangen steigern. Bei meinem Kopfballspiel und was die Laufstärke betrifft, auch mein linker Fuß und mein rechter Fuß, was den Abschluss anbelangt, da gibt es noch reichlich Luft nach oben.“

"Er ist eine Erleichterung für uns"

Sascha Horvath (LASK) über...

...den Sieg: „Wir funktionieren sehr gut als Team. Das sieht man auch. Wie wir uns in der ersten Halbzeit 40 Minuten lang reingehaut haben und fast immer die richtige Entscheidung getroffen haben, so machen wir dann in der ersten Halbzeit genug Tore.“



…Marin Ljubicic: „Er ist eine Erleichterung für uns. Seine tiefen Läufe machen uns Räume auf im Mittelfeld. Derzeit harmonieren wir sehr gut. Er macht die tiefen Läufe im wir spielen den Ball gut rein. Heute haben wir eine sehr gute Leistung gebracht.“



Thomas Goiginger (LASK) über Marin Ljubicic: „Er ist eine richtige Maschine. Vier Tore sind überragend. Wir sind froh, dass er bei uns im Team ist und, dass er sich so gut eingefügt hat. Bis dato hilft er uns sehr gut weiter.“



Kapitän & Keeper Alexander Schlager (LASK) über Marin Ljubicic: „Seitdem er gekommen ist, hat er sich super eingefügt. Er hat gar keine Eingewöhnungszeit gebraucht, hat von Anfang an super Leistungen gebracht. Was noch wichtiger ist, er ist ein super Charakter und total bodenständig. Jeden Tag arbeitet er an sich.

Diese Saison ist noch lang und es sind viele Spiele zu spielen, wenn er den Schnitt so weiter zieht, dann werde ich ihm für das Ende der Saison irgendwas besorgen. Es werden noch viele Spiele auf ihn zu kommen und da heißt es bodenständig zu bleiben, weiterarbeiten und dann bin ich mir sicher, dass er noch besser werden kann.“

"So war es eine Bankrotterklärung"

Marc Janko (Sky Experte) über...

...Dominik Baumgartner: „Ich glaube er wird noch bleiben. Es gibt auch schlimmere Situationen, als ablösefrei zu einem Verein zu wechseln.“



…Marin Ljubicic: „Sensationell. Die heutigen vier Tore von ihm waren auch nicht einfach. Das waren technisch sehr sauber gelöste Problemsituationen. Er ist ein bodenständiger junger Mann, der Erfolg haben möchte. Seine Tore sprechen für ihn. Die Vielfalt an Toren, die er gemacht hat, zeigt mir, dass er ein sehr guter Stürmer ist. Er kann es mit dem Kopf, er ist ruhig vorm Tor, hat einen guten Abschluss, ist schnell, ist gut im Kombinationsspiel mit den Spielern – also da hat der LASK eine tolle Verpflichtung getätigt.“



…die Leistung vom WAC: „So wie sie heute aufgetreten sind, war es eine Bankrotterklärung."

