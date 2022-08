Eine Woche nach der 1:2-Niederlage und dürftigen Darbietung beim SK Sturm Graz rehabilierte sich Serienmeister FC Red Bull Salzburg beim nächsten Samstag-Spiel in der Steiermark und siegte in Abwesenheit seines erkrankten Cheftrainers Matthias Jaissle, der in der Mozartstadt blieb, verdient mit 2:0 beim TSV Egger Glas Hartberg. Nachfolgend diverse Statements zu dieser Partie des 3. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga aus beiden Lagern. Siehe auch SPIEL-BERICHT!

Der "eingesprungene Rote Bulle": Salzburgs brasilianischer Ballzauberer und 1:0-Torschütze Fernando dos Santos Pedro im Duell mit Matija Horvat.

TSV Egger Glas Hartberg – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

Samstag, 6. August 2022, 17 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Z: 4.000, SR: Harald Lechner.

Torfolge: 0:1 (51.) Fernando dos Santos Pedro, 0:2 (61.) Capaldo.

"Statistisch gesehen haben sie in letzten 70 BL-Spielen immer Tor gemacht"

TSV Hartberg-Chefcoach Klaus Schmidt über...

...die Partie: „Die Mannschaft hat es bis zur 50. Minute richtig gut umgesetzt, aber gegen Red Bull, wenn du etwas mitnehmen willst, dann musst du irgendwann mal in Führung gehen. Sie machen dann irgendwann ein Tor, statistisch gesehen haben sie in den letzten 70 Bundesliga Spielen immer ein Tor gemacht. Dann musst du als Mannschaft führen. Da hätten wir die ein oder andere Möglichkeit gehabt.“



…Matchplan: „Ich dachte, dass der Seth Paintsil unbesiegbar ist in Tempoläufen oder bei Distanzläufen im Sprint, aber heute sind wir leider eines Besseren belehrt worden. Bei den Salzburgern gibt es Verteidiger, die dieses Tempo mithalten können. Das ist natürlich individuelle Qualität, dann wird es noch schwerer die Partie in Zählbares umzumünzen, vor allem Salzburg hat eine hervorragende Mannschaft.“



…Ersatz für Donis Avdijaj: „Mir wäre es natürlich lieber, wenn gestern schon jemand gekommen wäre. Aber bevor wir einen Griff ins Blaue machen, werden wir noch den einen oder anderen Tag warten müssen. Wir sind an den einen oder anderen Spieler dran und ich hoffe, dass es dort bald eine Vollzugsmeldung gibt.“

"...anscheinend ist er nicht nur im Laufen schnell"

TSV-Kapitän & -Keeper Rene Swete über...

…die Niederlage: „Ich bin eigentlich mit Niederlagen generell unzufrieden. Aber das war heute ganz in Ordnung, vor allem in der 1. Halbzeit. Dann war es wieder das klassische Spiel gegen Salzburg, sie wechseln dann einen Okafor. Die Qualitäten der Salzburger werden mit dem Spiel immer mehr. Da kommt dann ein 2:0 raus. Aber ein Spiel, das vollkommen in Ordnung für uns geht.“



…die Tore von Salzburg: „Es ärgert mich gegen Salzburg genauso wie gegen Altach oder Wattens. Vielleicht haben sie sich es einfach erarbeitet. Wir haben jetzt 3 Runden gehabt und ich glaube jeder hat gesehen, welche unglaublichen Qualitäten Fernando hat und anscheinend ist er nicht nur am Laufen schnell, sondern im Kopf auch.“



…wie Saison laufen wird: „Das war auch schon letzte Saison ein Thema bei uns, das wenn wir auf unserem Leistungszenit agieren, dann ist das sehr gut für diese Liga. Aber sobald wir das nicht schaffen und keine Konstanz in unserer Leistung haben, dann hat man gesehen letzte Woche was passiert gegen Wattens. Chancenlos gegen Wattens und chancenlos gegen Salzburg, das muss man aber dennoch in anderen Maßstäben messen.“

"Denke, dass LASK sehr viele Angebote für Thomas Sabitzer hat"

Erich Korherr (Obmann TSV Hartberg) über...

...die Saisonziele: „Unser Ziel ist es nicht abzusteigen und das wird schwer genug. Daran müssen wir arbeiten.“



…Wechsel Donis Avdijaj: „Einen schnellen Ersatz für ihn zu finden wird schwer sein. Avdijaj ist ein Schlüsselspieler. Er hat den nächsten Schritt gemacht und jetzt muss man Ersatz suchen. Wir haben noch einen Monat und irgendwas wird sicher kommen, was auch unsere Gehaltsschema passt.“



…mögliche Verpflichtung von Thomas Sabitzer: „Ich denke, dass der LASK sehr viele Angebote für den Thomas Sabitzer hat. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu klein für diese Sache und es wird andere Vereine geben, die mehr Geld für die Verpflichtung ausgeben können.“

Schaltete sich immer wieder als Linksverteidiger über die Außenbahn in die Offensive ein: ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber, hier gegen Lukas Fadinger.

"Er bleibt ganz sicher bei uns"

Christoph Freund (Sportdirektor FC Salzburg) über...

...die Transfergerüchte zu Benjamin Sesko: „Er bleibt ganz sicher. Es gibt extrem viele Gerüchte und was ich schon alles gelesen habe, welche Summen wir schon angeblich bekommen haben oder bei welchem neuen Verein er schon ist. Das wird auch immer so sein, wenn junge Spieler so performen und so großes Potenzial haben.

Er bleibt aber ganz sicher bei uns. Der Benjamin hat auch schon gesagt, dass er in Salzburg bleibt. Er fühlt sich hier sehr wohl und wird die nächsten Monate hier nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Salzburg ist aktuell der perfekte Klub für ihn.“



…die Partie: „Es war ein ganz wichtiger Sieg. Ein verdienter Sieg. Aber wir sind es nicht gewohnt so früh in der Saison eine Niederlage einzustecken, eine verdiente Niederlage. Deswegen war es wichtig, dass wir heute wieder zurück auf die Erfolgsspur kommen. Und vor allem die Intensität, die Laufbereitschaft und die Aggressivität auf den Platz bringen.

Natürlich geht es nicht alles so leicht von der Hand und man vergibt die ein oder andere Chance. Man muss sich immer alles erarbeiten, das ist in jeder Saison so. Obwohl uns schon viele Vorweg immer als Meister und Cupsieger gratulieren wollen. Aber man muss als Mannschaft reinfinden.“



…Torhüter Philipp Köhn: „Philipp hat eine richtig gute Saison letztes Jahr gespielt. In der Vorbereitung hat er jetzt nicht alles mitgemacht, weil er eine Meniskusoperation hatte. Das erste Tor bei Sturm Graz sowas passiert mal. Grundsätzlich hat der Philipp das allergrößte Vertrauen und macht seine Sache sehr gut. Wir sind froh, dass wir zwei sehr gute junge Tormänner haben, die sich gegenseitig pushen.“

"...das schließe ich komplett aus"

…kommende Champions League Spiele: „Wir haben zwei richtig starke Tormänner. Sie sind sehr jung und machen auch immer wieder einen Fehler. Philipp hat letztes Jahr die wenigsten Gegentore bekommen seit 10 Jahren.“



…ob er ausschließt, dass noch ein anderer Goalie zu Salzburg stoßen wird: „Das schließe ich komplett aus“

"Sie haben einen tiefen Block gemacht"

RB Salzburg-Kapitän Maximilian Wöber über..

...die Partie: „Spielerisch waren beide Halbzeiten ok. Wir haben uns auch in der 1. Halbzeit 3 Top-Chancen herausgearbeitet und sind 3-mal am Tor gescheitert. Das ist natürlich schwierig gegen Hartberg. Sie haben einen tiefen Block gemacht und gut verteidigt. Also viele Chancen kann man denn nicht kreieren und dann muss man die Chance noch verwerten. Das haben wir in der 2. Halbzeit einfach gut umgesetzt.“



…Fehler im Spiel der Salzburger: „Es herrscht volles Vertrauen von jedem einzelnen Spieler in seine Mitspieler. Von den Herren macht man sich überhaupt keine Sorgen. Dass Fehler passieren können, haben wir auch schon in den ersten beiden Runden gesehen, das gehört dazu. Heute haben wir souverän verteidigt und eiskalt einen 2:0 Sieg geholt.“



…seine Position Linksverteidiger: „Mir liegt halt die Position sehr gut, da kann ich mich immer wieder in die Offensive mit einschalten. Es macht Spaß und natürlich mit der Perspektive zum Nationalteam, ist es wichtig, dass ich da Spielpraxis sammle.“



Amar Dedic (RB Salzburg) über...

...sein Startelf-Debut: „Dass wir gewonnen haben ist natürlich super für mein Debüt. Wir freuen uns natürlich nach einem 2:0 Sieg. Es war eine solide Partie von uns. Wir haben vielleicht nicht ganz geglänzt, aber in der 1. Halbzeit hätten wir gleich 2 oder 3 Tore schießen müssen. Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein mit dem Sieg.“



…was besser in der 2. Hälfte war: „In der 1. Halbzeit hatte Hartberg eine Chance, bei der der Ball durchrutscht. Es war dann nicht so einfach ins Spiel reinzukommen. Wenn du dann aber das 1:0 machst, wird es einfacher.“



…RB Salzburg: „Es ist etwas Besonderes bei Red Bull Salzburg zu spielen. Es gibt viele junge Spieler und die Qualität ist sehr hoch, bei jedem Training gibt jeder Vollgas. Es ist super hier sein zu dürfen, weil man sich super entwickeln kann. Es hat einfach jeder Spieler Qualität.“



…seine Saisonziele: „Ich will mich hier in Salzburg beweisen. Heute habe ich zum ersten Mal eine Chance bekommen 90 Minuten lang zu spielen und da will ich weitermachen.“

🗣 Amar #Dedic: Dass wir gewonnen haben, ist natürlich super – und das bei meinem Debüt! In der 1. Halbzeit hätten wir eigentlich zwei, drei Tore schießen müssen. Im Großen und Ganzen können wir aber zufrieden sein: 2:0-Sieg, die Null steht – so können wir weitermachen! #HTBRBS pic.twitter.com/a7hvrSh5I5 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 6, 2022

"Salzburg ist so hoch gesprungen, wie sie mussten"

Marc Janko (Sky Experte): „Salzburg ist so hoch gesprungen, wie sie mussten. Es war nicht voller Glanz, aber das muss ja nicht immer so sein. Die Partie war sehr überschaubar und man hat auch viele Schwächephasen entdecken können. Man hat das Gefühl bei dieser Mannschaft, das noch nicht alles zu 100% eingestimmt ist.“

