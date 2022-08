Mit Verpflichtungen von Talenten aus dem westafrikanischen Binnenstadt Mali hat der FC Red Bull Salzburg ja bereits beste Erfahrungen gesammelt. Wie der Klub aus der Mozartstadt am Sonntagvormittag vermeldet, kommt nun der nächste Akteur: Moussa Kounfolo Yeo. Der 18-jährige Mittelfeldspieler erhält beim österreichischen Serienmeister einen Vertrag bis 2027.

Die Roten Bullen um Maximilian Wöber begrüßen den nächsten talentieren Neuzugang aus Mali...

Moussa Kounfolo Yeo wechselt von Guidars FC (Mali) zum FC Red Bull Salzburg und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2027.

Der 18-jährige talentierte Mittelfeldmann, der in Mail schon in verschiedenen Nachwuchsnationalmannschaften aktiv war, wird in Salzburg als Kooperationsspieler beim FC Liefering zum Einsatz kommen.

Zur Person

Geboren: 01. Juni 2004

Größe: 1,72 m

Letzter Klub: Guidars FC

Position: Mittelfeld

OFFIZIELL: Moussa Kounfolo Yeo wechselt in die Mozartstadt! Der 18-jährige Malier kommt von Guidars FC, unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2027 und wird als Kooperationsspieler beim FC Liefering zum Einsatz kommen. — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 7, 2022

