Spätestens seit Samstag weiß jeder Fußball-Fan im Lande, dass der LASK mit Sommer-Stürmer-Neuzugang Marin Ljubicic einen Volltreffer gelandet hat. Der kroatische Knipser - Linzer Leihspieler von Hajduk Split - scheint ein "Juwel" zu sein. Der 20-Jährige schaffte mit seinem Viererpack beim 5:1-Kantersieg in der Lavanttal Arena gegen Gastgeber WAC nicht nur Historisches, sondern stellte auch einen Langzeit-Rekord eines berühmten Weltklasse-Fußballers und Europameisters ein. Näheres sowie weitere interessante Expertisen & Fakten zur abgelaufenen 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 nachfolgend.

SV Guntamatic Ried – SK Puntigamer Sturm Graz 1:1 (0:1)

- Sturm Graz-Angreifer Christoph Lang (Foto oben) erzielte in seinem 10. BL-Spiel sein 1. Tor. Der 20-jährige Deutschlandsberger traf bei seinem Startelf-Debüt.

- SVR-Stürmer Christoph Monschein scorte in jeder seiner 8 BL-Saisonen und für jeden seiner 5 Klubs. Er verwandelte jeden seiner sieben BL-Elfmeter.

- Sommer-Neuzugang Vesel Demaku lieferte in seinem 3. BL-Spiel für Sturm Graz seinen 1. Assist ab – in 70 BL-Spielen für Austria Wien waren es zwei.

- Der Grazer Ivan Ljubic gab 5 Schüsse ab – Höchstwert in diesem Spiel.

- Rieds David Ungar hatte 86 Ballaktionen – Höchstwert in diesem Spiel.

RZ Pellets WAC – LASK 1:5 (0:4)

- Marin Ljubicic (Foto) traf in jedem seiner ersten drei BL-Spiele – das gelang keinem LASK-Spieler zuvor. Der 20-jährige Kroate erzielte im 3. BL-Spiel sein 6. Tor – das gelang zuvor nur Oliver Bierhoff, dem ehemaligen EM-Siegtorschützen für Deutschland 1996 und Weltklasse-Stürmer, und Tibor Nyilasi (ebenfalls je 6).

- Ljubicic ist der zweite LASK-Spieler mit einem BL-Viererpack – das gelang zuvor nur Geir Frigard 1997 gegen den FC Flyeralarm Admira.

- Der LASKler Thomas Goiginger hatte erstmals seit dem 19.02.2022 in einem BL-Spiel wieder zwei direkte Torbeteiligungen, insgesamt zum 13. Mal. Der gebürtige Salzburger kommt in den BL-Spielen gegen den WAC auf 7 Torbeteiligungen (3 Tore, 4 Assists) – nur gegen den FC Flyeralarm Admira auf mehr (15).

- Keito Nakamura lieferte erstmals in einem BL-Spiel für die Linzer zwei Assists ab und damit gleich viele wie in seinen ersten 24 BL-Spielen zusammen.

- WAC-Routinier Michael Novak hatte seine zweite direkte Torbeteiligung in dieser BL-Saison – so viele waren es für ihn zuvor nur in 2019/20 (damals 7).

TSV Egger Glas Hartberg – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

- Salzburgs Ballzauberer vom Zuckerhut - Fernando - erzielte sein 2. BL-Tor – beide in der 2. Hälfte und von innerhalb des Strafraums.

- Nicolás Capaldo markierte sein 4. Tor in der ADMIRAL Bundesliga. Zwei seiner vier Treffer erzielte der Argentinier in Hartberg. Er traf erstmals in der 2. Hälfte.

- Maximilian Wöber lieferte seinen 3. BL-Assist ab – alle drei in Hz. 2. Zwei seiner drei Assists lieferte er in BL-Spielen gegen den TSV Egger Glas Hartberg ab.

- Der Ex-Salzburger Patrick Farkas fing vier Bälle ab – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

- RBS-Innenverteidiger Oumar Solet hatte im gegnerischen Angriffsdrittel eine Passgenauigkeit von 88% - Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Topquote für den Torjäger: SV Ried-Sommer-Neuzugang Christoph Monschein verwandelte bisher alle seine sieben Strafstösse in der ADMIRAL Bundesliga.

CASHPOINT SCR Altach – FK Austria Wien 3:2 (0:1)

- Manfred Fischer erzielte sein 6. BL-Tor für den FK Austria Wien – zwei davon gegen seinen Ex-Klub SCR Altach.

- FAK-Neuzugang Haris Tabkovic erzielte in seinem 3. BL-Spiel sein erstes Tor und traf bei seinem Startelf-Debüt.

- Atdhe Nuhiu erzielte sein 3. Kopfballtor in dieser Saison – alle anderen Spieler zusammen trafen zweimal per Kopf.

- Der Austrianer Muharem Huskovic lieferte seinen 3. Assist in der ADMIRAL Bundesliga ab – alle drei auswärts und nach der Halbzeitpause.

- Altachs Manuel Thurnwald lieferte jeden seiner 3 Assists in dieser BL-Saison für Nuhiu ab – mehr als jeder andere Spieler für einen Torschützen.

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt 2:2 (2:0)

- Tim Prica traf in den ersten 12 Minuten 2x – das ist der früheste Doppelpack eines WSG-Tirol-Spielers in der ADMIRAL Bundesliga.

- Prica traf in jedem der ersten drei Spiele dieser BL-Saison – das gelang keinem WSG-Tirol-Spieler zuvor.

- Klagenfurts "Joker" Jonas Arweiler erzielte in seinem 3. BL-Spiel sein erstes Tor.

- Sandi Ogrinec lieferte im 3. BL-Spiel dieser Saison seinen ersten Assist ab – letzte BL-Saison lieferte der Altacher in 14 Spielen ebenfalls einen Assist ab.

- Austria Klagenfurt erzielte in diesem Spiel zwei Tore in der Nachspielzeit – eines mehr als in den ersten 35 Spielen in der ADMIRAL Bundesliga zusammen.

Rapid-Rückkehrer Guido Burgstaller (kam vom FC St. Pauli Hamburg nach Hütteldorf) ist der erhoffte Torgarant beim österreichischen Rekordmeister.

SK Rapid Wien – SC Austria Lustenau 1:1 (1:0)

- Rapids Sturmtank Guido Burgstaller traf zwei BL-Einsätze in Folge – eine längere Serie gelang ihm nur im Sommer 2013 mit drei Spielen in Folge.

- Der Rapidler Marco Grüll lieferte seinen ersten Assist in dieser BL-Saison ab – bereits in der letzten Saison lieferte der gebürtige Pongauer gegen den Aufsteiger (damals SK Austria Klagenfurt) zwei Assists ab.

- Stefano Surdanovic erzielte sein 3. BL-Tor (sein erstes für den SC Austria Lustenau) – alle drei auswärts.

- Bryan Teixeira lieferte seinen 2. BL-Assist ab und bereitete damit zwei der drei Saisontore des SC Austria Lustenau direkt vor.

- Der Lustenauer Jean Hugonet hatte 76 Ballaktionen – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Quelle: ADMIRAL Bundesliga

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und Josef Parak