Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler Hyun-seok Hong wechselt nach drei Jahren in Oberösterreich in die belgische Pro League zu KAA Gent. Für den LASK absolvierte der Südkoreaner 44 Einsätze.

2019 wechselte Hyun-seok Hong von Ulsan Hyundai zum damaligen LASK-Kooperationsverein FC Juniors OÖ in die ADMIRAL 2. Liga, wo er sich für höhere Aufgaben empfahl. Im Juli 2021 debütierte der Südkoreaner schließlich für den LASK und absolvierte insgesamt 44 Pflichtspiel-Einsätze für die Schwarz-Weißen.

Nach insgesamt drei Jahren in Oberösterreich zieht es den Südkoreaner nun in die belgische Pro League zu KAA Gent. „Hyun-seok hat in seiner Zeit bei uns eine tolle Entwicklung durchlaufen. Zunächst hat er bei unserem ehemaligen Kooperationsverein sein Können unter Beweis gestellt, dann hat er auch für den LASK bewiesen, dass er über viel Qualität verfügt. Mit KAA Gent wurde nun ein belgischer Topklub auf ihn aufmerksam und wir konnten eine Lösung finden, die für alle Beteiligten sehr zufriedenstellend ist. Ich bedanke mich bei ihm recht herzlich für seine Leistungen für den LASK!“, sagt LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at