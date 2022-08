Ligaportal.at überträgt pro Woche mehr als 1.000 Spiele im Live-Ticker. Ein Großteil dieser Partien wird von fleißigen Reportern übertragen, die auf ehrenamtlicher Basis für Ligaportal.at tätig sind. Doch welche Begegnungen sind besonders interessant und werden oft geklickt? Welche Spiele, sowohl auf internationaler, als auch nationaler bzw. regionaler Ebene, generieren außergewöhnliche viele Aufrufe? Ligaportal.at stellt allwöchentlich die beliebtesten Live-Ticker der vergangenen sieben Tage vor:

Kapitän Matthias Maak (li.) und Aufsteiger Austria Lustenau trotzten dem in der Liga in zwei Runden siegverwöhntem SK Rapid, mit Marco Grüll, in Runde 3 am Sonntag im Allianz Stadion in Hütteldorf ein 1:1 ab.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL