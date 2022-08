Kapitän & Keeper Alexander Schlager und der LASK sind derzeit im Flow und grüßen nach 3 Runden der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 mit 7 Punkten (2 Siege, 1 Remis) vom Tabellenthron. Bevor es am 4. Spieltag zum Gipfeltreffen und brisanten Duell mit dem SK Rapid Wien - Sonntag, 14. August, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - in der Raiffeisen Arena in Pasching kommt, war der 26-jährige, gebürtige Salzburger und zuverlässige Rückhalt der Linzer zu Gast im Sky-Studio in Wien bei der Sendung "Talk & Tore", um dort tief blicken zu lassen - siehe nachfolgend.

Kümmert sich um viel beim LASK und räumt vor allem sein Torhüter-Territorium auf: der Salzburger "Sunnyboy" und LASK-Kapitän Alexander Schlager.

"Ein Trainer, der sehr viel Wert legt auf menschlichen Charakter"

Alexander Schlager (LASK) über...

...Dietmar Kühbauer als Trainer: „Von Tag ein weg war es ein super Verhältnis. Er ist ein Trainer, der vom ersten Moment an klar macht, was er von uns Spielern erwartet. Aber er ist ein Trainer, der sehr viel Wert legt auf menschlichen Charakter und dem der Fußball sehr wichtig ist, aber eben auch der Mensch eine Rolle spielt. Von dem her kann man wirklich nichts Negatives berichten.“



…Abgang von Hong Hyun-seok: „Der Hongi ist ein absoluter Spieler. In seiner Art und Weise, wie er gespielt hat, sehr ruhig und in sich gekehrt. Aber läuft im Training wie ein Duracell-Hase herum, wo auch die anderen Spieler in der Kabine gesagt haben, hört der auch irgendwann mal auf. Gefühlt kann er 5 Spiele hintereinander spielen. Wir verlieren einen Spieler, der sehr hungrig war und der im Mittelfeld viel Brisanz und Technik gebracht hat. Aber für den Verein und für ihn selber ist es eine Chance, die man absolut wahrnehmen muss. Ich wünsche Ihm alles Gute.“



…Marin Ljubicic: „Marin ist ein Spieler, der von Beginn angekommen ist und vom ersten Tag an da war. Er hat überhaupt keine Zeit gebraucht, trotz seines jungen Alters. Er ist noch ein sehr junger Spieler und hat richtig viel Potenzial. Ich bin richtig happy, dass er bei uns im Team ist. Unser Ziel ist es als Team ihn zu unterstützen, damit seine Torquote so hoch wie nur möglich ist.“



…mögliche Vertragsverlängerung beim LASK: „Die Saison ist noch sehr jung und ich mache mir noch selber über mich Gedanken, wie es mit mir weitergeht. Die Zeit drängt auch noch nicht so, dass ich das jetzt sofort machen muss. Im Moment gibt es einfach wichtigere Dinge als Club, auch für mich als Kapitän der Mannschaft.

Ich will mich zu 100% auf diese Saison fokussieren. Wir sind auch erst ganz frisch in der Saison und ich bin noch nicht absolut so, dass ich sofort Entscheidungen treffen muss. Ich will mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren.“

"Würde lügen, wenn ich sage, es ist nicht auf der Liste"

…ob er noch im Ausland spielen möchte: „Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht auf der Liste. Er stresst aber überhaupt nicht von der Zeit her.“



…wie er die Spiele aufarbeitet: „In erster Linie ist es der Torhütertrainer, weil du mit ihm die meiste Zeit verbringst. Er bringt das komplette Knowhow mit und kann einen Blickwinkel von außen bringen. Darüber hinaus habe ich eine Sportpsychologin, eine Mentaltrainerin, mit der ich zusammenarbeite, weil es sehr viel ist, wenn man im 3-Tages Rhythmus Spiele hat.“



…das verbotene Corona-Training (April 2020): „Zu der Zeit hat keiner gewusst, was gerade passiert, auch die anderen Vereine. Ich will da aber keine Ausrede suchen. Es war für uns aber so, dass wir zu der Zeit schon vom Verein täglich getestet worden sind. Wir haben schon getestet, bevor es die Vorgabe war. Für uns Spieler war es dann so, wir tun alles dafür, dass eben nichts passiert.

Es ist jeder privat zum Training mit seinem Auto gefahren und jeder hat auch zu Hause die eigene Wäsche gewaschen. Für uns Spieler war es im Moment gar nicht so, dass wir viel darüber nachgedacht haben, sondern du gehst einfach deinen Job nach. Das es nicht richtig war, haben wir im Nachhinein alle mitgekriegt, auch im Moment. Es war ein Fehler, den man im Nachhinein absolut bereut.“

"Sind dann Dinge passiert, die als Spieler schwer zu begreifen waren"

…das schlechte Image des LASK: „Es war ein bisschen wie ein Strudel. Angefangen mit Corona und dann waren die sportlichen Leistungen nicht dementsprechend gewesen. Da kommt auch noch das Mediale von außen dazu. Dann über die Jahre, vor allem letztes Jahr, sind dann Dinge passiert, die als Spieler schwer zu begreifen waren. Wenn du die Zeitung aufmachst und du liest kein positives Wort über deinen Verein, wo du später hinfährst trainieren, dann ist es als Spieler nicht angenehm.“



…was sich unter Kühbauer verändert hat: „In seiner Art und Weise wie er tickt als Trainer, sehr scharf, aber trotzdem sehr viel Schmäh, hat er einen sehr guten Zugang gefunden zum Team. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Aber es ist jetzt erstmal die Euphoriebremse zu drücken, weil das waren erst 3 Spieltage in der Bundesliga.“



…Saison-Ziele: „Natürlich wollen wir ins obere Playoff rein. Unser Ziel ist es primär, dass wir dort reinkommen und bei den Spielen danach versuchen wir alles rauszuhauen. Und im Cup ist es das einzige Ziel, dass du ihn gewinnst.“

