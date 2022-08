Wie der SK Sturm Graz verlauten lässt, ist das mit großer Spannung erwartete Rückspiel in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League gegen Dynamo Kiew ausverkauft - heute ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Für die Ilzer-Elf gilt es in der Merkur Arena in Graz-Liebenau einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufzuholen. Mit dem "12. Mann" im Rücken soll dies gelingen und der Sprung in das abschließende Play-off der Königsklasse geschafft werden, um dann mit einem Aufstieg neben Meister FC Red Bull Salzburg als zweiter österreichischer Klub in der Gruppenphase ab 6./7. September dabei zu sein.

Sturm Graz blickt vor ausverkauftem Haus optimistisch in das zweite Duell mit dem 16-fachen ukrainischen Meister.

Chefcoach Christian Ilzer: „Wir wollten aus Lodz mit einem Ergebnis zurückkehren, das uns für das Rückspiel eine realistische Chance eröffnet. Das Ergebnis gibt alles her. Ich bin zuversichtlich."

Der 44-jährige Steirer weiß natürlich um die Qualität der Ukrainer, insbesondere der individuellen Klasse: „Kiew ist in Ballbesitz eine Topmannschaft und jeder einzelne Spieler hat am Ball höchste Qualität und hohe Lösungskompetenz."

Sturm will zum insgesamt 4. Mal und erstmals seit der Saison 2000/01 wieder in die Gruppenphase der Königsklasse. Im Falle eines Aufstieges gegen Dynamo Kiew steht dann noch das Play-off an, voraussichtlich gegen Benfica Lissabon mit dem ehemaligen Salzburger Coach Roger Schmitt. Die Portugiesen siegten im Hinspiel der 3. Qualirunde vs. Midtjylland mit 4:1 und würden am 16./17. August im ersten Spiel in Graz-Liebenau zu Gast sein.

Fotocredit: Richard Purgstaller