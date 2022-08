Morgen Abend - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - gilt es für den SK Rapid Wien im UEFA Europa Conference League-Rückspiel der 3. Runde einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel gegen Neftchi Baku/Aserbaidschan aufzuholen. Vor dem mit Spannung erwarteten Europacup-Match im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf nachfolgend aus dem Grün-Weiß-Lager Statements von Schlussmann Niklas Hedl und Abwehrchef Maximilian Hofmann (Foto). Haupt-Referee ist der 30-jährige Norweger Rohit Saggi.

"Lücken finden, Lücken suchen und Tore machen"

Torhüter Niklas Hedl über...

...Erwartung an morgiges Spiel: "Ich hoffe auf ein volles Stadion und ein intensives Spiel mit einem guten Ausgang für uns."

...2 Gegentore hat man gegen die starke Offensive von Baku kassiert, welche Lehren wurden gezogen, um Turnaround zu schaffen: "Speziell in den Umschaltsituationen war Baku sehr gefährlich. Das müssen wir besser absichern nach hinten und nach vorne die Chancen machen. Wir hatten genug in Baku. Und dass wir halt Fußball spielen."

...ob auf "Teufel komm raus" ran oder doch eher taktisch: "Ich glaube schon, dass wir das Spiel dominieren werden und die meiste Zeit den Ball haben werden. Dann heißt es Lücken finden, Lücken suchen und Tore machen."

...Wichtigkeit des "12. Mannes" für morgen: "Sehr wichtig! Ich bin froh, dass wir daheim spielen. Da kannst du noch mal pushen und ich hoffe, dass viele Fans kommen werden."

"Wollen anderes Gesicht zeigen"

Maximilian Hofmann über...

...was morgen besser zu machen ist gegenüber 1:2-Hinspielniederlage: "Auf jeden Fall gewinnen. Das ist unser aller Ziel. Wir spielen daheim. Da wissen wir, dass es ein komplett anderes Spiel wird als in Aserbaidschan. Wir haben die letzten Jahre des öfteren gezeigt, wozu wir im eigenen Stadion zustande sind. Vor allem mit den Fans im Rücken.

Das wollen wir jetzt auch wieder zeigen und ein anderes Gesicht zeigen, um so schnell wie möglich den Aufstieg zu fixieren. Da braucht´s eine konzentrierte, gute Leistung. Darauf werden wir hinarbeiten. Wir haben uns gut auf den Gegner eingestellt. Die schlechten Sachen, was wir in Baku gemacht haben, werden wir trainieren und schauen, dass wir das diesmal besser machen. Dann bin ich überzeugt, dass wir ein gutes Spiel zeigen und auch in die nächste Runde aufsteigen."

"...das kann uns komplett Wurscht sein"

...ob es Rolle spielt, dass Neftchi Baku am Wochenende in der Liga die komplette Mannschaft geschont hat: "Für sie ist es quasi wie das Spiel ihres Lebens. Eine Rolle spielt es nicht wirklich. Ich weiß nicht genau wie die Liga dort ist, sie haben trotzdem gewonnen. Aber das kann uns komplett Wurscht sein.

Es wird bei ihnen eine ähnliche Mannschaft wie letzte Woche auflaufen. Von dem her heißt es, gut analysieren und die Fehler, die wir dort gemacht haben, einfach nicht mehr machen. Und denen unser Spiel von der 1. Minute an aufzwingen. Wenn wir unser Spiel über 90 Minuten und längere Phasen durchziehen und das auf den Platz zu bringen, was wir auch drauf haben...dann bin ich überzeugt, dass wir sicher aufsteigen."

Fotocredit: Josef Parak