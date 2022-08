Gratulation an den SK Rapid Wien und den RZ Pellets WAC zum Aufstieg in das Play-off zur Qualifikation für die UEFA Europa Conference League. Wodurch es folglich zu einer Spielverschiebung der Partie der Wiener gegen den TSV Hartberg (ursprünglich für Sonntag, 21. August 2022, 17 Uhr, geplant) in der 5. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommen wird.

Ersatztermin für SK Rapid vs. TSV Hartberg noch offen

Nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen um Verschiebungen von Bundesliga-Spielen zwischen Play-off-Spielen in den internationalen Bewerben gegeben hat, wurden im Juli 2021 die bestimmungsgemäße Möglichkeit (§ 5 Abs. 1 lit. f) der SpielbetriebsRL) geschaffen, um den Klubs für diese Phase auf Wunsch zusätzliche Regenerationszeit zu ermöglichen.

Erstmalig wird diese Möglichkeit heuer vom SK Rapid Wien in Anspruch genommen, der bestimmungsgemäß einen Antrag auf Spielverschiebung gestellt hat. Aus diesem Grund wird das ADMIRAL Bundesliga Spiel der 5. Runde zwischen SK Rapid Wien und TSV Egger Glas Hartberg, das am Sonntag, den 21. August 2022 um 17 Uhr angesetzt wurde, verschoben.

Ein Ersatztermin im Herbst 2022 wird ehestmöglich bekannt gegeben und ist abhängig vom Abschneiden des SK Rapid Wien im Play-off zur Qualifikation für die UEFA Europa Conference League.

Schafft der SK Rapid Wien den Sprung in die UEFA Europa Conference League Gruppenphase, fließen 1,5% des Startgeldes in einen Solidaritätstopf, von dem sämtliche Klubs der Liga profitieren, die in keiner Gruppenphase eines internationalen Bewerbes spielen.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL