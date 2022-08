Am Sonntag, den 14. August, gastiert der TSV Egger Glas Hartberg auswärts beim Aufsteiger SC Austria Lustenau. Spielbeginn im Reichshofstadion ist um 17 Uhr. - im Ligaportal-LIVETICKER. Haupt-Schiedsrichter ist der Linzer FIFA-Referee Manuel Schüttengruber.

Augen zu und durch...auch am Sonntag für TSV Hartbergs-Linksverteidiger Thomas Kofler (2. v. re.) im Gastspiel bei Aufsteiger Austria Lustenau? Hier eine Szene vor fast auf dem Tag genau einem Jahr gegen die SV Ried.

Premieren-Duell in Bundesliga - TSV weiter auf Torjäger-Suche

Die Mannschaft um Chefcoach Klaus Schmidt macht sich Samstagfrüh auf den langen Weg ins Ländle. Es ist das erste Aufeinandertreffen in der ADMIRAL Bundesliga mit Austria Lustenau. Die bisherigen 33 Duelle stammen allesamt aus der 2. Liga und dem ÖFB Cup. Bilanz: 11 Siege TSV, 5 Remis 17 Siege Lustenau.

Die letzten drei Auswärtsspiele im Reichshofstadion wurden mit 4:0, 2:1, 4:0 gewonnen. Tadic, Gollner, Rotter & Heil waren bereits damals dabei.

Ein Sieg und zwei Niederlagen stehen beim TSV-Saisonstart zu Buche. Die Leistungen waren durchwachsen. Starke erste Hälften gegen den SCR Altach und Serienmeister FC Red Bull Salzburg, aber eine schwache Partie bei der WSG Tirol. Noch ist der TSV laut Klubangaben intensiv auf der Suche nach einem Goalgetter. Bis Ende August ist das Transferfenster noch offen, bis dahin soll unbedingt noch Offensivpower nach Hartberg gelotst werden.

Was das Match in Lustenau betrifft: Spiele gegen Aufsteiger zu Saisonbeginn sind immer schwierig. Nichtsdestotrotz wollen Kapitän Swete und Co. wieder auf die Erfolgsstraße zurückkehren. Personell kann Klaus Schmidt auf den gesamten Kader zurückgreifen. Alle Spieler sind fit und einsatzbereit!

Austria Lustenau verlor 42-Tore-Aufstiegs-Sturmduo

Nach vielen Jahren "Anlauf zur Bundesliga-Rückkehr" hat es Austria Lustenau nach über 2 Jahrzehnten in der Vorsaison endlich geklappt. Zunächst sah man lange als klarer Aufsteiger aus, doch irgendwann näherte sich der FAC aus Wien unangenehm an, am Ende hatten aber die Vorarlberger die Nase vorne und verstärken die westlichen Vertreter in der höchsten Spielklasse.

Zwei Spieler waren für die Lustenauer hauptverantwortlich für den Aufstieg. Haris Tabakovic (27 Tore) und Muhammed Cham (15 Tore). Beide sind nicht mehr im Dienste des Aufsteigers. Tabakovic wechselte zu Austria Wien und Cham kehrte zurück zu Stammverein Clermont Foot. Der französische Erstligist ist Partnerverein des Ländle-Klubs.

Man darf gespannt sein, wie viele Spieler in der aktuellen Transferzeit noch zur Truppe von Trainer Markus Mader wechseln. Aktuell ist es eine Mannschaft, die über das Kollektiv punktet, darunter einige Legionäre. Der Saisonstart war positiv. Mit der Euphorie wurden Großteils starke Leistungen geboten und vier Punkte eingehamstert. 2:1-Heimsieg gegen WSG Tirol, unglückliche 0:1-Niederlage bei der heimstarken SV Guntamatic Ried und am Sonntag der 1:1-Achtungserfolg in Hütteldorf beim österreichischen Rekord-Champion Rapid Wien.

"Können auf Leistung gegen Salzburg aufbauen"

Cheftrainer Klaus Schmidt vor dem Sonntagspiel in Lustenau: "Wir sind am Wochenende im Ländle zu Gast. Der Aufsteiger hat sich in den ersten drei Runden sehr solide und stark präsentiert. Speziell am Wochenende gegen Rapid war das ein richtig guter Auftritt.