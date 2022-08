In seinem 2. Heimspiel dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 trifft der FC Red Bull Salzburg am kommenden Sonntag, den 14. August, auf die Eurofighter aus dem Lavanttal - den RZ Pellets WAC. Ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Das Duell mit den Kärntnern in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim wird vom 40-jährigen Grazer Alexander Harkam geleitet.

Ist wieder genesen und fit: Trainer Matthias Jaissle, hochmotiviert und bereit in der Coachingzone der Roten Bullen gegen die Wölfe aus Kärnten.

WISSENSWERTES

Der FC Red Bull Salzburg gewann in der abgelaufenen Saison alle vier Bundesliga-Duelle gegen den RZ Pellets WAC – erstmals. Die Roten Bullen blieben heuer in zwei der ersten drei Bundesliga-Spiele ohne Gegentor – erstmals seit der Saison 2018/19 (damals war es ein Gegentor).

Torjäger Benjamin Šeško und Co. erzielten 5 Tore in Halbzeit 2 – kein Team in dieser Saison mehr. Der Serienmeister hatten in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga 22 Spielsequenzen mit zehn oder mehr Pässen – so viele wie kein anderes Team. Salzburg scorte sechs der letzten acht BL-Tore gegen den WAC in der 1. Hälfte.

Die Wölfe kassierten 6 Gegentore in den ersten 45 Spielminuten – so viele wie kein anderes Team. Der WAC steht nachdem Erfolg über Gzira United (Gesamtscore 4:0) in der 3. Quali-Runde seit Dienstag im Play-off der UEFA Conference League. Die Kärntner fügten den Roten Bullen die bis dato letzte Liga-Heimniederlage zu. Das 2:3 am 20. Dezember 2020 ist auch das bislang letzte BL-Heimspiel der Salzburger mit drei oder mehr Gegentoren.

Personelles

Lucas Gourna-Douath (Knöchel), Sekou Koita (Knöchel), Justin Omoregie (Oberschenkel), Kamil Piatkowski (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen wegen Verletzungen aus. Ob Bernardo (Oberschenkel) und Roko Simic (Erkältung) eingesetzt werden können, ist noch offen.

Statements

Sportdirektor Christoph Freund über …

... die bisherige Saison: „Die Saison ist noch sehr jung. Wir haben dabei vier Pflichtspiele gehabt, von denen wir drei zu null gewonnen und eines verloren haben. Diese frühe Niederlage bei Sturm war für uns etwas ungewohnt. Nach dem Testspielsieg gegen Liverpool haben in Graz dann vielleicht ein paar Prozent gefehlt. Das war für uns ein klarer Wink, dass wir weiter hart arbeiten müssen und die Meisterschaft kein Selbstläufer wird. Aber wir sind wieder auf einem guten Weg, die Energie in der Mannschaft ist hoch, und wir sind wieder dran, uns alles zu erarbeiten – hoffentlich gleich am Sonntag gegen den WAC.“

… mögliche Transfers bis Ende August: „Ich möchte nicht ausschließen, dass bis dahin noch etwas passiert. Wir haben die Personalie Benjamin Šeško jetzt geklärt. Es war ein großer Hype um ihn, wie auch wir es noch nicht oft erlebt haben. Letztlich war auch sein Wunsch, dass wir das rasch klären, und wir sind happy, dass das vom Tisch ist. Wir haben jetzt im Herbst extrem viele Spiele und wissen, dass wir viele Spieler brauchen. Aber wir wissen, dass wir breit aufgestellt sind. Es kann durchaus noch etwas geschehen.“

Der wiedergenesene Chefcoach Matthias Jaissle über seinen Gesundheitszustand und das Duell mit den Kärntnern: „Ich bin wieder zu 100 % fit. Grundsätzlich ist es sehr ungewohnt, so eine Partie (Anm.: gegen TSV Hartberg) von zu Hause aus zu verfolgen. Großes Lob aber an unseren kompletten Staff, sie haben in meiner Abwesenheit einen top Job gemacht.

Es ist so, dass der WAC eigentlich sehr konstant unterwegs ist. Wenn man das saisonübergreifend betrachtet, sind sie lange Zeit ungeschlagen gewesen und haben richtig stark gespielt. Wir wissen das auch noch aus eigener Erfahrung im Cup-Halbfinale, wie unangenehm sie sein können. Wir gehen davon aus, dass sie am Sonntag eine Top-Mannschaft beisammenhaben und uns alles abverlangen werden.“

"WAC kommt mit Erfolgserlebnis zu uns"

Benjamin Šeško über das bevorstehende Sonntag-Spiel: „Der WAC hat es unter der Woche in der Conference League sehr gut gemacht und kommt mit einem Erfolgserlebnis zu uns. Deshalb müssen wir uns wieder als Mannschaft präsentieren und uns voll auf unsere Stärken, auf unser Spiel fokussieren. Wenn uns das gelingt, werden wir auch erfolgreich sein.“

Die jüngsten BL-Duelle RB Salzburg vs. WAC

08.05.2022 FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC 4:0 (3:0)

20.03.2022 RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg 1:4 (0:3)

20.02.2022 FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC 2:0 (0:0)

25.09.2021 RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:1)

28.04.2021 FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC 1:1 (0:0)

25.04.2021 RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg 1:2 (1:1)

20.12.2020 FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC 2:3 (0:0)

13.09.2020 RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg 1:3 (0:2)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty