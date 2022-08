Wie der FC Red Bull Salzburg in seiner heutigen Samstag-Klubaussendung vermeldet, hat Gideon Mensah in Frankreich eine neue Herausforderung gefunden. Der 24-jährige Ghanaer, der zuletzt schon Leihspieler in der Ligue 1 bei Girondins Bordeaux war, unterschreibt jetzt einen Vertrag bei AJ Auxerre.

Der 11-fache A-Teamverteidiger kam 2016 aus seiner Heimat nach Salzburg, wo er zuerst beim Kooperationsklub FC Liefering (47 Spiele) und dem UEFA Youth League-Team (sieben Matches) zum Einsatz kam.

Danach folgten Leihen bei Sturm Graz (Frühjahr 2019), Zulte Waregem (2019/20), Vitoria Guimaraes (2020/21) und eben zuletzt eine Saison in Bordeaux.

Siehe auch SOMMER-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten

OFFIZIELL: Gideon Mensah, zuletzt Leihspieler bei @girondins, wechselt fix zum französischen Erstligisten @AJA.

Alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft, Gideon! — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 13, 2022

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty